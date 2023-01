Tras denuncia de acoso renuncia jefe de gabinete de la ministra de Salud

Tres meses estuvo Alexander Recabarren en su cargo como jefe de gabinete de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, renunciando tras una denuncia en su contra por maltrato laboral y acoso sexual.

Según consignó La Tercera, la salida del médico cirujano ocurrió el pasado mes de noviembre, tras una denuncia que provino de una funcionaria del Ministerio de Salud (Minsal).

De acuerdo a los funcionarios del ministerio, la denuncia de acoso habría surgido por comentarios de carácter machista. Algunos dirigidos a la vestimenta de la denunciante, específicamente al escote usado en una prenda de vestir. Y la denuncia por maltrato laboral es por un comentario que habría dicho Recabarren en una actividad el 9 de noviembre.

Tras esto, el médico decidió dar un paso al costado para evitar que Ximena Aguilera, que había asumido en septiembre, se viera afectada por esta situación. Sin embargo, ha desmentido las acusaciones.

“La denuncia es grave, pero los hechos denunciados no se corresponden con el carácter de la misma, no son verdad. Desconozco si fue una operación política para dañar a la ministra de Salud, pero el hecho de que esta denuncia, que está en un proceso de investigación que aún no concluye, sea ventilada por los medios, me lleva a llegar a esa conclusión”, aseguró el ex jefe de gabinete.

También, aseguró que: “me defenderé en todas las instancias que corresponda para demostrar mi inocencia y el carácter injurioso de la denuncia”.

Postura del Ministerio de Salud

Desde el Minsal aseguraron que el Ministerio de la Mujer tiene conocimientos de la denuncia. La cual, esta última cartera, señaló que “estamos comprometidas por generar espacios libres de violencia y reflejo de esto es el proceso que hemos desarrollado para ratificar el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral”.

También, informaron que las instituciones del Estado cuentan con “protocolos y conductos regulares para atender y solucionar los casos internos”. Por lo tanto, confían en que el Minsal tiene la capacidad “para investigar, resolver y reparar al interior de su institución llegado el caso”.