Alejandro Barra y posible anulación de juicio contra Martín Pradenas: “Es una maquinación de la defensa para afectar a las víctimas”

Como un “balde de agua fría” definió Alejandro Barra, padre de Antonia Barra, la noticia conocida el pasado viernes, en la previa a la Navidad, en donde se indica que la Corte Suprema posiblemente anunciará este 29 de diciembre la decisión de anular el juicio que condenó a 20 años de cárcel a Martín Pradenas Dürr, por los delitos reiterados de violación y abuso sexual.

Según consignó La Tercera, el máximo tribunal del país tomó la decisión de forma unánime por una “falta de objetividad” por parte del juez, por lo que ordenaría un nuevo proceso con jueces no inhabilitados.

Bajo ese escenario, este martes, Ciudadano ADN conversó con Alejandro Barra, quien no solo cuestionó la fecha en que se dio a conocer esta información, sino que también calificó de “falso” lo publicado por el medio mencionado

“Fue una balde de agua fría, no el trascendido o la posible anulación del juicio, sino que es el minuto que la periodista saca esta nota, que cualquier mujer hubiese sido más empática con las víctimas y los hubiese tirado ayer lunes, pero antes de Navidad no tenía sentido tirar una noticia como esta”, expresó.

“Nos parece totalmente desubicado el trabajo profesional de la periodista, con solamente ganas de ser la primera en sacar una noticia, que es ilegal además”, agregó.

La revictimización

En esa línea, Alejandro afirmó que “el cuestionamiento es al medio y a la periodista, porque quien tiene el contacto con Recursos Humanos de la Suprema es ella, que no cualquiera lo tiene y el medio es responsable de avalar una decisión como esta, que revictimiza a las víctimas”.

“Se habla de una filtración, pero si uno se va a lo legal, lo que la periodista expone en la nota es falso, no tiene ninguna frase ni nada de alguna resolución, por tanto, es una noticia que ella saca acompañada de información que le entrega la defensa. Es una noticia maquinada para afectar”, complementó.

“Esto es una maquinación de la defensa confabulada con la periodista de La Tercera para afectar a las víctimas”, reiteró.

“No hay información oficial”

En ese sentido, Alejandro Barra apuntó que por el momento “no hay ninguna información oficial” respecto a la anulación del juicio, ya que lo único confirmado es lo dicho al finalizar la audiencia de anulación, que fijó el jueves 29 de diciembre para saber cuáles son los argumentos de la Suprema para anular, porque hasta hora el trascendido es por la acción del juez en redes.

“Eso hay que aclararlo, porque si la Suprema resuelve en base a lo que la periodista dijo, tendría que decir que es un error, porque el juez compartió dos frases, ‘Justicia para Antonia’ y ‘Martín Pradenas violador’, pero la verdad que en el proceso de anulación del juicio, en ninguna parte sale que el juez está compartiendo frases, esas frases las escribieron terceros en su muro de Instagram, por tanto, la noticia está errada y mal fundada”, expresó.

“Aquí hay que ser muy criteriosos en saber quién escribe, y eso no lo está viendo o al menos no lo vio con nosotros la Suprema —en 2020—, por tanto, espero que esto haya evolucionado y que sea un argumento muy válido, que nosotros vamos a respetar, porque lamentablemente, aunque no sea validado, en este país no hay ninguna instancia superior a la Suprema”, esgrimió.

Una posible repetición del juicio

Consultado sobre los pasos a seguir en caso de que el máximo tribunal efectivamente anule el juicio contra Martín Pradenas, Alejando Barra detalló: “Se repite solamente la etapa del juicio oral, que fue lo último entre julio y agosto. Las mismas pruebas, los mismos testigos, hay que hacer exactamente lo mismo, pero con otros tres jueces, que espero que sean representantes fidedignos de este sistema, para que resuelvan con base en las pruebas”.

“En el trascendido, en ninguna parte dice que la Fiscalía actuó mal, que las pruebas están mal, que el señor es inocente, por tanto, está intacta la resolución que tomaron los jueces en agosto, hay pocas posibilidades que este señor salga libre y no se le acuse por todos los delitos”, sumó el padre de Antonia.

Finalmente, Alejandro Barra puntualizó que “si la Suprema anula y los argumentos son válidos, estoy muy de acuerdo con que se anule, porque no queremos que el precedente a futuro en el caso de Antonia sea que lo anularon porque el juez fue imparcial, entonces, hagámoslo de nuevo, para que el precedente tenga bases y que nadie pueda cuestionar este caso importante para nuestra justicia, que va a beneficiar a muchas mujeres”.