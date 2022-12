Gobierno detalla procedimientos y especialista en salud mental da recomendaciones para Navidad

Se acerca Nochebuena y la Navidad, las cuales además de ser fechas de mucha alegría y reuniones con los seres queridos, también para algunas personas son sinónimos de crisis y adversidades para su salud mental. Sin olvidar, que tras el incendio en Viña del Mar, la cifra de personas pasándolo psicológicamente mal puede verse aumentada.

Ante tal situación, el gobierno, y en específico el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, ha llevado adelante diferentes procedimientos y ha reforzado distintas instancias. Para que así, las víctimas del incendio y otras personas que se encuentren un estado delicado en su salud mental, puedan recibir el apoyo necesario.

“Se han desplegado equipos psicosociales, que son psicólogos y trabajadores sociales a los distintos albergues. Y también se ha reforzado la atención de urgencia del Hospital Gustavo Ficke y para dar atención primaria con el objetivo de recibir distintas consultas”, comunicó el subsecretario.

Más adelante, Araos señaló que “además de eso, existe un teléfono de Salud Responde con psicólogos capacitados, de turno para esta situación de crisis. Y el teléfono es el 600 360 7777. Tenemos psicólogos 24/7. Sabemos que aumentan hoy día ideaciones suicidas o requerimientos de crisis en temas de salud virtual”.

Luego agregó: “Y en el caso de ser necesario, que la persona pueda ser trasladada o ser atendida en un centro asistencial de mayor de complejidad“.

Las recomendaciones de un psicólogo

Mientras tanto, el psicólogo Nicolás Fernández entregó recomendaciones para la Nochebuena y Navidad a quienes puedan sentirse complicados o en una situación adversa en materia de salud mental.

Así, el especialista en psicología, indicó la importancia de “poder activar redes. Poder contarle a alguien, a algún cercano, cercana, amigo, amiga, familiar… Pero por lo menos a una persona que pueda estar atenta. Que pueda entender un poco cómo me estoy sintiendo. Y poder hablar esto que me está pasando”.

Y finalmente, afirmó que es fundamental “intentar no sobre exigirnos. Si vamos a asistir a especias con otras personas, que sea en espacios seguros. Que sean espacios donde no me voy a sentir enjuiciado o enjuiciada. Y donde voy a poder, de alguna manera, no acrecentar esta sensación de incomprensión“.