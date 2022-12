La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, confirmó esta tarde que el Presidente Gabriel Boric se contactó con Juan Eduardo Fuentes, el titular del Poder Judicial, para iniciar un tercer intento por elegir al próximo fiscal nacional.

“Hay comunicación en los distintos poderes del Estado, se comunican”, confirmó la vocera para Meganoticias y agregó que “lo raro sería que no hubiera comunicación entre los dos liderazgos importantes de los poderes del Estado, en un caso que ha sido complejo“.

De hecho, la secretaría de Gobierno indicó que “estamos ad portas de un tercer intento. La Corte Suprema va establecer un procedimiento, vamos a esperar aquello“.

El Gobierno y la búsqueda de fiscal nacional

Por otro lado, Vallejo enfatizó en que “llevamos muchos días sin un liderazgo asentado en la Fiscalía Nacional, que es una entidad muy importante en la persecución del delito, y con delitos que cada vez son más complejos”.

En la instancia la ministra reconoció que “yo comparto también, y lo hemos manifestado como Gobierno, que se requiere estar a la altura de las circunstancias. No hay candidato o candidata a fiscal que pueda estar a la medida del gusto, de la percepción, de la evaluación política de uno u otro senador o senadora. Es lo que hemos querido transmitir, no nos va a servir el atrincheramiento en posiciones personales, porque simplemente no da el quórum para eso”.

“Para que el Senado apruebe una candidatura que presenta el Ejecutivo, a partir de una quina de la Corta Suprema, no los que se ocurrieron de la noche a la mañana, no hay posibilidad de que la candidatura sea aprobada si no cuenta con los 2/3 de los senadores y senadoras. Entonces, si tienes 30 senadores que tienen 20 propuestas distintas no da el quórum. (…) Se requiere mirar quien tiene más posibilidades, pero también de acuerdo a un perfil y sello que tiene componentes técnicos de trayectoria, de experiencia, de propuestas para conducir la Fiscalía Nacional”, indicó la ministra.