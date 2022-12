Un grupo de repartidores venezolanos llegaron a la zona afectada por los incendios para donar botellas de agua para ayudar a las personas afectadas por los siniestros ocurridos en Viña del Mar.

Alfredo, Daniel y Johan hablaron con 24 Horas y comentaron que se pusieron de acuerdo por un grupo de WhatsApp para llevar botellas de agua al sector de Forestal Alto de Viña del Mar, mientras que otros repartidores levarían víveres a otras zonas afectadas por los incendios.

“Ya le entregamos a los bomberos y estamos buscando quién más necesita o algo con que le podamos ayudar. Estamos tratando de colaborar”, dijo uno de los repartidores.

Sobre el motivo detrás de esta ayuda, los trabajadores comentaron que: “Hay que ser agradecido con que nos estén recibiendo aquí. Tenemos trabajo y ya somos parte del país. Estamos tratando de dar una mano amiga”.

Concluyeron diciendo que: “Tenemos que tratar de colaborar con la gente más afectada. Que vean que también podemos apoyar. Es un dolor, porque vivimos acá, somos parte de Chile y luchamos por la comunidad. Que sientan una mano amiga”.

¿Dónde llevar ayuda?

Hasta el momento existen tres centros de acopio donde se están recibiendo donaciones, estos son el Liceo Guillermo Rivera, la Delegación Reñaca y el Liceo Bicentenario. Es necesario recordar, que ya no se necesita más ropa, sino que se requieren alimentos no perecibles, agua embotellada, ropa interior nueva para niños y adultos, toallas higiénicas y pañales , leche liquida en caja, etc.

Puedes revisar a continuación los detalles de lo que se está necesitando y las direcciones de los lugares establecidos para recibir las ayudas.

Centros de acopio municipal actualizados⚠️. Con información de lo que necesitamos y estamos recibendo.

Agradecemos a todo el país y en especial a la comunidad organizada de otros sectores de Viña del Mar que están colaborando. pic.twitter.com/inVjKL29GV — Macarena Ripamonti (@MacaRipa) December 23, 2022

Si lo prefieres, también está a disposición una cuenta de TECHO- CHILE en conjunto con Banco Santander donde puedes donar dinero, el cual irá en ayuda de los damnificados.