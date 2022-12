Mario Desbordes por investigación contra Raúl Torrealba: “Si llega a ser declarado culpable, tiene que recibir la pena más alta”

Un reportaje realizado por La Tercera dio cuenta de que el exalcalde de Vitacura y exmilitante de Renovación Nacional, Raúl “Tronco” Torrealba, mantenía una cuenta bancaria con $2.300 millones, además de cientos de depósitos por millones de pesos en efectivo.

Según la investigación, el exjefe comunal habría recibido dineros destinados a las corporaciones sin fines de lucro Vita, que reciben subvención de la municipalidad.

Sobre esta investigación se refirió el expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “es lamentable para nosotros. Lo conozco, le tengo estima personal. Hace poco me encontré con él y me decía que era todo falso“.

“Espero que lo pueda demostrar en juicio, y si no es así, por supuesto que tiene que recibir la pena más alta. Son autoridades públicas, en las que la ciudadanía depositan la confianza, y donde gastan dineros públicos. Espero que esto se esclarezca, para bien o para mal“, agregó.

“Esto también tiene que servir como punto definitivo para que haya más transparencia en las corporaciones municipales y en las empresas públicas. Si uno se pregunta a quienes le compran o le adjudican cosas las empresas públicas, hay cero transparencia”, prosiguió Desbordes.

Ataque de turba liderada por “Pancho Malo” contra Javier Macaya

El pasado sábado, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, fue atacado por un grupo de manifestantes a las afueras de la sede del partido, en la comuna de Providencia, liderados por Francisco Muñoz, “Pancho Malo”.

El parlamentario ingresaba a la sede a bordo de su auto para participar de una actividad cuando una turba lo encaró, acusándolo de “traidor” por haber suscrito al acuerdo por una nueva Constitución.

Sobre esto, Mario Desbordes indicó que “eso le pasa porque hizo bien la pega. Un hombre consecuente que se esforzó por sacar un acuerdo adelante cuando muchos querían echarlo abajo”.

“Lo de ‘traidor’ tiene consecuencia después. No sé si le pasará lo mismo, espero que no, pero en mi caso hubo un sector del empresariado que amenazó a Renovación Nacional y a sus parlamentarios en privado. Ahora veo a los empresarios arriba del acuerdo, eso es bueno, la mayoría de los empresarios en Chile se saca la mugre trabajando, pero hay un sector que tiene demasiado poder político”, afirmó.

Acuerdo Constitucional

Finalmente, el extimonel de RN valoró el acuerdo constitucional logrado por los partidos políticos, manifestando que “este es el momento para buscar una nueva Constitución, estamos en el momento correcto porque, además, hay consciencia de los errores que se cometieron en el proceso anterior, que no debieran volver a cometerse, y espero que con voto obligatorio, tengamos un electorado mayoritariamente inclinado a personas moderadas”.

No obstante, Mario Desbordes no ocultó su deseo de que el órgano haya sido 100% electo. “Me hubiera encantado un órgano 100% electo y a secas. El acuerdo tiene cosas buenas y malas, hay gente que les gusta una cosa, y a otros, otra, pero así son los acuerdos”, aseguró.

En esa línea, el exparlamantario emplazó a algunos partidos oficialistas a respetar el acuerdo. “Los que firmaron ahora el acuerdo tienen que cumplir la palabra empeñada y votar a favor en el Congreso. Me parece pésimo lo que está haciendo Comunes o sectores del Partido Comunista, que están poniendo en duda si es que aprueban el acuerdo tal cual”, declaró.

“Me alegra el acuerdo, pero hay sectores, como el PC y republicanos, que les conviene mantener abierta la discusión de la nueva Constitución“, cerró.