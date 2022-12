Contraloría dispone que audios y mensajes de WhatsApp podrán ser usados en casos de abuso laboral y sexual 

La Unidad de Protección de Derechos Funcionarios de la Controlaría pidió a la Contraloría General de la República que se pronunciara sobre el peso que tienen los mensajes de WhatsApp y otras redes sociales como pruebas en casos de abuso laboral y sexual.

La CGR respondió el 15 de diciembre al requerimiento, en un oficio firmado por el mismo director de la entidad, Jorge Bermúdez, donde se señala que estos mensajes pueden ser utilizados como medio de prueba en sumarios internos.

“El fiscal instructor se encuentra facultado para valorar los audios o capturas de pantalla de conversaciones, mensajes o imágenes de redes sociales, como serían, a modo de ejemplo, las de WhatsApp o Telegram, como uno de los elementos que pueden servir de base a sus conclusiones en el cumplimiento de su tarea”, señala el documento.

“El acoso sexual o laboral se despliega en muchas ocasiones en un contexto al margen del público, por lo que los citados audios o capturas de pantalla pueden ser uno de los pocos -sino el único- medios a los que se puede recurrir a fin de probar las anotadas conductas de acoso”, especifica el oficio.

Según publica La Tercera, los acusados o sujetos de sumarios pueden emplear estos mensajes como forma de probar su inocencia, y no se puede aludir a una cierta privacidad en los mensajes para no ser considerados. El documento explica que “no pueden tener una expectativa de confidencialidad al enviarlos, iniciarlas, subir imágenes o remitirlas a un tercero, según sea el caso”.

Finalmente, se explica que el dictamen, y todas las consideraciones expuestas en este pronunciamiento firmado por Bermúdez, será aplicable a todos los procesos disciplinarios que se abran en los órganos de la Administración del Estado.