Boric y elección de Fiscal Nacional: “Si algún senador o senadora quiere hacer un gallito con el Gobierno, que no sea en este tema”

Este lunes, el Senado analizará y votará si ratifica el nombre de Marta Herrera como nueva Fiscal Nacional, luego del fallido proceso en el que José Morales no alcanzó el quórum necesario.

Sobre esto se refirió el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien en conversación con Radio Sonar señaló que “espera poder tener los votos”.

Asimismo, el Mandatario emplazó a los parlamentarios, afirmando que “si algún senador o senadora quiere hacer un gallito con el Gobierno o tratar de darle una derrota política al Gobierno, que no sea en este tema“.

“Acá la seguridad es demasiado importante como para tratar de anteponer cuestiones personales respecto de una institución que es tan importante como la Fiscalía”, agregó.

En esa misma línea, el presidente afirmó tener “certezas de que los votos del oficialismo los vamos a tener. Espero que la derecha también concurra para que podamos fortalecer la Fiscalía. La Fiscalía es el órgano encargado de la persecución del delito en Chile, por lo tanto, eso no puede seguir esperando“.

Acuerdo constitucional

Por otro lado, el Presidente Boric se refirió al acuerdo constitucional alcanzado entre los partidos políticos, declarando que este es “un acuerdo que yo valoro”.

“Por supuesto que yo querría un proceso que tuviera marcos distintos, y así lo impulsó el oficialismo en la mesa de conversación, pero al frente había un sector que tenía otras observaciones, y que era necesario para poder sacar adelante este proyecto”, agregó.

En ello, el Mandatario reiteró que “prefiero un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo, porque creo que Chile necesita una nueva Constitución y un nuevo pacto social”.

Sobre las opciones de modificar el acuerdo durante su discusión en el Congreso, el Jefe de Estado expresó que “una vez arribado al acuerdo, me parece que no a lugar el tratar de modificar parte de la esencia del mismo. A mí me hubiese gustado otra cosa, pero uno no está en política para hacer lo que le gusta”

Ataque del Team Patriota a Javier Macaya

Finalmente, el Presidente se refirió al ataque sufrido por el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, por parte del Team Patriota. “Es absolutamente inaceptable. Yo le escribí a Javier para ofrecerle todo el apoyo que necesite”, afirmó Boric.

“Este tipo de agresiones, de un tiempo a esta parte, se han ido naturalizando en la sociedad chilena, y pueden venir de diferentes lados. En este caso, es la ultraderecha organizada, entiendo que el involucrado era Francisco Muñoz“, agregó.

Para el Mandatario, esto “no tiene cabida en la democracia, uno no puede estar permanentemente amedrentado a quien piense distinto, está al límite de la extorsión”.