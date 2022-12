“Si se le hubiese hecho la transfusión a tiempo…”: el estremecedor testimonio de la madre del joven que falleció tras esperar 12 horas por atención en Puerto Montt

Margot Oyarzo es la madre de César Benjamín Talma Oyarzo, el joven puertomontino de 17 años que falleció tras esperar 12 horas para ser atendido en el hospital local, según señalan los mismos familiares. Este jueves, la mujer contó detalles de la trágica noche en que ocurrió el deceso.

César llegó hasta el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) de la capital regional de Los Lagos con vómitos, fiebre y manchas púrpuras (síndrome Scholing Enough). Desde allí se coordinaron con el Hospital local para el traslado del joven, contó la madre en Contigo en la Mañana, de CHV: “Ya estaba todo listo. Se suponía que tenía lista una cama para entrar a UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Llega (en el Hospital) una niña y el enfermero le dice que llega grave, pero la chica les dice que no hay espacio”.

Además de la coordinación entre los centros de salud, habría también un informe hecho por los profesionales del SAR en el que se tipificaba el caso de César como de prioridad, pues estaba grave: “Eso es lo que no entendemos: cómo la persona que recibió a mi hijo, viendo que era prioridad, no hizo nada para dejarlo adentro y que lo vayan viendo”.

En el Hospital, Margot pregunta por algún box y le “decían que los médicos estaban ocupados. A las 04:00 mi hijo empezó a vomitar sangre. Empecé a gritar desesperada porque salvaran a mi hijo, que me hijo se estaba muriendo. Una doctora dice: ‘Mire, allá atrás hay 25 pacientes más que tienen los mismos problemas de usted y que también son prioridad’. Se da vuelta y (César) bota más sangre por la boca”.

Entonces, la madre olvida lo que pasó. Pero al volver, supo que a César lo habían ingresado a un box. Y ahí se precipitó todo: “A las 13:00 me lo confirmaron, a las 15:00 mi hijo intubado y a las 17:00 me confirman que tenía leucemia, pero no estaba grave por eso, sino por el derrame, porque si se le hubiese hecho la transfusión a tiempo la noche del 6 de diciembre, a mi hijo no le iba a dar el derrame. El doctor nos explicó que su leucemia era tratable”.

Las indagatorias para ver responsabilidades ya comenzaron. Funcionarios del Hospital han señalado que hubo un momento en la noche en que Margot y César salieron de la espera de urgencias. “A las 03:30 a mi hijo le dio mucho frío y llamé a su tío para que le llevara una frazada mientras esperaba. Llegó con 39, 38 de fiebre. Después ya estaba inconsciente y solo me apretaba la mano”, explicó la mujer. Y luego agregó: “Lo sacamos al auto porque tenía frío para que durmiera, pero siempre estuvo una persona esperando a que lo llamaran”.

Hizo, finalmente, lo que el joven del SAR le había aconsejado: “Me dice que no me mueva de acá y que antes de dos horas le tiene que hacer una transfusión de urgencia (…) Faltaba una silla, sentarlo y hacerle la transfusión. No pedimos atención preferencial ni nada; solo que le hicieron la transfusión”.

César Talma, el padre, acotó: “La gente del Hospital trabaja con gente y los tratan como animales. En las veterinarias son más humanos que esa gente (…) Es inhumano el trato, es indigno”.

Durante el miércoles, los Talma Oyarzún hablaron con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien comprometió la presencia del subsecretario de Redes Asistenciales para establecer responsabilidades en el caso. Por parte de los afectados, dijeron que no había odio el sus corazones y que lo que buscan es justicia, apuntando a los funcionarios “del turno de la noche del 6 de diciembre, que salgan del cargo y se vayan detenidos”.