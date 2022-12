Ana Lya Uriarte y críticas contra Marta Herrera: “Confío en que su exposición en el Senado sea escuchada sin una carga negativa”

La ministra secretaria General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, se refirió a las críticas en contra de Marta Herrera, la carta del Gobierno para llegar a la Fiscalía Nacional.

Una de las que más se repite es que Herrera sería la continuación de Jorge Abbott, algo que no fue compartido por la secretaria de Estado. “No estoy de acuerdo con esa afirmación, porque seguramente quienes la hacen no han escuchado la presentación que la candidata hizo ante la Corte Suprema”, señaló.

Según Uriarte, Marta Herrera “entrega una nueva perspectiva, totalmente distinta, reforzada, respecto de la gestión de la Fiscalía Nacional para enfrentar estos nuevos tiempos con nuevas características de la delincuencia”.

“Dado que Marta Herrera está citada el lunes a comparecer ante la comisión de Constitución para exponer su plan de trabajo para la Fiscalía, confío en que esa exposición sea escuchada sin una carga negativa, sino en forma tranquila y muy concienzuda”, sostuvo,

Por otro lado, la ministra de la Segpres abordó las críticas contra el Gobierno en esta materia, y a la presunta idea de “quemar” el nombre de Herrera para así poner un nombre “más político” a cargo del Ministerio Público.

“Quisiera descartar totalmente que el Ejecutivo actúe como un juego de descarte. Para nosotros es tremendamente importante la Fiscalía Nacional, un cargo que dura 8 años, y que tiene una tarea esencial en el combate contra la delincuencia“, cerró.