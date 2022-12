Puerto Montt: Fiscalía y Minsal intensifican investigaciones por muerte de joven que habría esperado 12 horas para ser atendido

La Fiscalía local de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, confirmó el inicio de una investigación penal para establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades en el fallecimiento por un derrame cerebral de César Talma Oyarzo, de 17 años, cuya familia denunció que esperó más de 12 horas por atención médica.

El fiscal jefe del Ministerio Público de Puerto Montt, Marcelo Maldonado, dijo que se indagará en los cuatro recintos asistenciales en los que recibió atención médica:

“Se entrevistará a los profesionales de salud, a quienes participaron en las atenciones, sean médicos, enfermeras y otros profesionales y funcionarios del área de la salud, que permitan aportar antecedentes al respecto; análisis de cámaras de vigilancia; cómo se hizo el ingreso en cada uno de los recintos asistenciales, cuánto estuvo esperando; todas dinámicas relacionadas a establecer si de ello se deriva una responsabilidad de carácter penal”.

La ministra de salud, Ximena Aguilera, en tanto, explicó que se analizará la congestión del servicio de urgencia del Hospital de la capital regional. Para ello, explicó que el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, estará en la zona desde el próximo lunes, a fin de hacer seguimiento a los sumarios administrativos que se iniciaron en el recinto:

“También se verá el tema del SAR, que efectivamente la comunidad me dijo que no era la primera oportunidad en la que se ve que no se le da la prioridad suficiente. Hay que ver qué pasa con el atochamiento. Esto, sin embargo, no impide que se hayan solicitado investigaciones sumarias”.

El fiscal Maldonado recalcó que se está en una etapa inicial de la investigación, la cual pretende recabar la mayor cantidad de antecedentes respecto al caso. En tal sentido, dijo que las diligencias permitirán analizar y establecer si hay algún grado de influencia de las acciones u omisiones del personal médico en el deceso del joven puertomontino.