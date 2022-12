Ministro Giorgio Jackson instruye sumario tras fallida licitación de Mejor Niñez

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, anunció un sumario administrativo tras la frustrada licitación llevada a cabo por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, llamada “Mejor Niñez“.

“Hemos instruido un sumario administrativo para que se determine la responsabilidad de por qué este proceso de licitación tuvo que invalidarse en su fase final, para tener que retrotraerlo a la fase de evaluación”, señaló el ministro tras una reunión con la Defensoría de la Niñez.

“Queremos dar la garantía de transparencia, igualdad y libre competencia entre los distintos oferentes que dentro de sus reclamaciones presentaron antecedentes que nos hicieron actuar”, agregó.

En esa línea, Giorgio Jackson expresó que esperan que “a partir del sumario podamos establecer las sanciones a quienes resulten responsables de un proceso de esta naturaleza”.

Polémica por salida de exseremi

El secretario de Estado también abordó la polémica salida de la exseremi de Desarrollo Social en la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo.

“Cuando se conoce de un presunto delito de abuso a una menor de 11 años, uno esperaría de las autoridades políticas que la celeridad, la premura, e incluso el inmediato aviso a la autoridad, en este caso a mí como Ministro, o tratar de llevar esta instancia con toda la fuerza que la Ley quiere, hubiese sido lo adecuado“, aseguró.

Asimismo, descartó alguna presión indebida contra Hidalgo. “Acá no hay ningún tipo de presión indebida, eventualmente si hubiese ocurrido, me imagino que ella estaba en toda la libertad de presentar una queja, pero al menos nosotros no recibimos comunicación al respecto“, declaró.