Alcalde de Navidad y demolición de cabañas en borde costero: “Se construyó de forma anárquica sin contar con los permisos”

El pasado martes se concretó la demolición de tres cabañas ubicadas sobre el humedal La Vega de la localidad de Pupuya, en la comuna de Navidad, en la región de O’Higgins.

Dichos inmuebles estaban instalados cerca del balneario de Matanzas y fueron instalados sin autorización, en una zona donde se prohíben las construcciones.

A causa de este hecho, este miércoles el Ciudadano ADN conversó con el alcalde de Navidad, Yanko Blumen, quien defendió la demolición acusando que aquí no se actuó “antojadizamente”.

Debate país

El jefe comunal manifestó estar “un poco ‘shockeado’” con la situación, ya que “no esperábamos tanta cobertura, no son las noticias que queremos dar con esta comuna tan hermosa, pero entendemos que se ha dado un debate país y estamos en disposición de ser parte de eso”.

En ese sentido, el alcalde Blumen explicó que la demolición de dichas cabañas se llevó adelante pese a que el propietario es legalmente dueño del terreno, ya que las “tres cabañas tenía una restricción, (instaladas) una zona de protección del borde costero, pensada para proteger de tsunamis y al humedal adyacente”:

“Se construyó de forma anárquica sin contar con los permisos de edificación correspondientes” agregó.

“En mi rol de concejal (2017) lo denuncié, hubo caso omiso de la administración anterior y tuvimos que llegar a la Contraloría que nos da la razón y se termina ejecutado esta demolición como alcalde, pero no sin antes generar un diálogo, invitado a que movieran las cabañas, pero llevamos varios meses esperando, y no hay plazo que no se cumpla”, continuó el jefe comunal.

“Totalmente prohíbo construir”

En esa línea, el alcalde Blumen detalló que los residentes de dichas cabaña no tienen “ningún resquicio legal que les permita”, construir debido a que en “esta zona en específico está totalmente prohíbo construir, entendido que hay un riesgo para las personas que van a pernoctar”.

Respecto a los diálogos con los dueños de dicho terreno, el alcalde de Navidad apuntó: “Tuvimos reuniones vía lobby con los particulares, con sus abogados, mandamos notificaciones de que era inminente el proceso de demolición. Le dimos la opción de correr unos metros a un área segura y empezar su validación en la Dirección de Obras y no se accedió”.

Bajo ese contexto, el alcalde de Navidad expresó que este caso de demolición pone sobre la mesa la “falta normativa”. “Nosotros tenemos una política nacional del uso de borde costero que data de los 90, está obsoleta y necesitamos mayor normativa para tener atribuciones y actuar”.