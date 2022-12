Justicia ordena desalojo de inmueble de Bienes Nacionales en La Reina: estaba tomado por exseremi de la cartera y su esposa

Manuel Miranda y María Teresita Araya hoy son adultos mayores okupa, si se quiere. Y viven así, en esa condición, desde hace casi medio siglo: no se sabe bien cómo, pero en 1973 llegaron a hasta una casa en calle Los Prunos 7211, en la comuna de La Reina, y no se fueron más. Hasta hoy.

Este martes se realizó el desalojo del inmueble, tras años de conflictos judiciales entre el matrimonio y el Estado, en particular el ministerio de Bienes Nacionales, pues el terreno es fiscal.

La restitución había sido ordenada para el martes 10 de agosto de 2021. De allí en más, todo fue una consecutiva presentación de prórrogas que apuntaban a la restitución voluntaria de la casa. En la última que se presentó, el lunes 4 de julio pasado, los Miranda Araya se comprometió a abandonarlo en un plazo de 30 días. Pero nada de eso ocurrió.

Desde el golpe de Estado

Con 833 metros cuadrados, la casa de Los Prunos tiene un avalúo fiscal de $230 millones. Manuel Miranda (falangista antiguo, igual que María Teresita Araya), llegó allí y los primeros años pagó arriendo a la administración de la dictadura cívico-militar.

Una nota de diciembre de 2011 del vespertino La Segunda, María Teresita contó: “No nos hemos tomado esta casa por la fuerza. Pagamos arriendo desde 1973, cuando el ministerio (de Bienes Nacionales) trasladó a mi marido a Santiago, hasta más o menos 2004, cuando nos llegó una notificación de que debíamos dejar la vivienda e iniciamos un juicio. Cuando llegamos acá, esto era una casa abandonada: la arreglamos con el compromiso de que nos la venderían”.

La misma nota del diario cita los registros de la cartera de Estado, que dan cuenta que el cese del arrendamiento fue en 1980. Ese mismo año se decretó una venta a favor de la esposa, la que fue derogada por no presentar los antecedentes.

Once años después, en 1991, se firmó entre las partes un contrato de arriendo válido hasta 2007, aunque fuentes citadas por el medio contaron que solo se pagó el primer año (hasta 1992). Luego, se suscribió un convenio de pago en 2001, lo que ocurrió solo hasta 2004.

Los Miranda Araya contaron que el quiebre institucional en el país, ese momento en que se pasa de la dictadura a la democracia, impidió la concreción de la venta. Y dijo después Miranda que no siguió con las diligencias porque venderse a sí mismo el terreno le parecía “amoral“: en los primeros años de Patricio Aylwin a la cabeza del país, el hombre fue designado a la cabeza de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) metropolitana de Bienes Nacionales, donde cumplió labores entre 1992 y 1994.

En 2004, la Seremi de Bienes Nacionales de entonces les habría ofrecido comprar la casa, “pero después no nos volvió a recibir”, dijo Miranda.

Hoy se realizó el desalojo de la vivienda fiscal en calle Los Prunos 7211, comuna de La Reina, en cumplimiento de una sentencia de los tribunales de justicia que determinó que las personas que la habitan son ‘ocupantes ilegales’ y ordenó la restitución del inmueble el 10-08-21 pic.twitter.com/IAMWxTRKQN — Bienes Nacionales (@MinisterioBBNN) December 6, 2022

¿Por qué no pagaban? “En medio de todo, yo iba al ministerio a pagar el arriendo y no me recibían la plata. Hicimos una demanda para que nos vendieran, la cual perdimos porque el abogado no se presentó al juicio”, explicó.

María Teresita contó que supo de la derrota judicial en 2008 y que entonces siguió intentando hablar con la Seremi, pero “no me quiso dar audiencia”.

“El tema legal es una cosa, pero el administrativo es otro… Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a pagar el costo de la casa más el IPC. No nos hemos agarrado a esta casa por la fuerza. Nosotros ya somos ancianos, estamos enfermos. Para nosotros es dificilísimo salir de esta casa”, añadió entonces la anciana.

“Como Ministerio declaramos que el hecho de haber ostentado un cargo público, bajo ninguna circunstancia, puede habilitar un aprovechamiento de bienes fiscales, ni legitimar la prolongación de una situación de privilegio que el resto de los ciudadanos no posee”, se lee en el comunicado dado a conocer por Bienes Nacionales este martes.

Párrafos antes, en el mismo documento, se apuntó: “Si bien el matrimonio Miranda Araya corresponde a personas mayores, se encuentran lejos de estar en condiciones de vulnerabilidad, cuentan con recursos económicos y una red, tanto familiar como social, de apoyo, según constataron los organismos competentes en esta materia”.