Carlos Gajardo y elección de Fiscal Nacional: “Este es un proceso que se hace a la rápida, a la ligera”

Este martes, la Corte Suprema entregará la nueva quina con candidatos para ser Fiscal Nacional, instancia en la el pleno deberá votar para completar los dos cupos existentes.

Esto luego de la renuncia a ser candidato por parte de Rodrigo Ríos, además de la baja de José Morales, quien no fue ratificado por el Senado para ocupar el cargo, y que acusó una “guerra sucia y descarada”.

Sobre este se refirió el abogado de la Universidad de Chile y exfiscal Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “se podía prever que el nombramiento del nuevo Fiscal Nacional iba a estar complejo, pero no sé si al nivel al que ha llegado“.

“Tenía la esperanza de que debiera haber cierto aprendizaje tras la mala experiencia del nombramiento del fiscal Abbott para no tropezar dos veces con la misma piedra, pero esto no ocurrió“, agregó.

En este escenario, Gajardo no ocultó su pesimismo con el proceso. “No solo el proceso no se corrigió, sino que me parece que los errores de ese entonces se han profundizado, lo que me lleva a mirar con pesimismo el resultado del proceso“, aseguró.

EN VIVO | Abogado Carlos Gajardo en #ADNHoy por elección de Fiscal Nacional: "No solo el proceso no se corrigió, sino que me parece que los errores de ese entonces se han profundizado, lo que me lleva a mirar con pesimismo el resultado del proceso" 📻 https://t.co/8szv34JQPF pic.twitter.com/r8HRJ6KUHo — Radio ADN (@adnradiochile) December 6, 2022

Sobre la quina que se dará a conocer esta jornada, el exfiscal expresó que “ha habido muchos cuestionamientos a los candidatos que han estado en la quina, se agregarán dos nuevos candidatos a esta, y que partirán con que en la primera elección no tuvieron votos, por lo que uno infiere que la Corte Suprema entendía que no eran buenos candidatos”.

“Cuando uno avizoraba este proceso, más que preocuparme por el nombre, lo que me interesaba es que el proceso fuera transparente, que se estaba buscando el mérito y que esto primaria para su designación. Esto obviamente no ocurrido”, declaró.

“La mochila con la que partirá el nuevo Fiscal Nacional, de haber sido elegido en un proceso con poca transparencia, será muy relevante, porque iniciará su gestión teñida por esta mala forma de designación“, aseveró.

Modificar proceso de elección

En esa línea, Carlos Gajardo se mostró a favor de modificar el proceso de elección, tanto de candidatos para componer la quina, como el nominado para llegar al cargo. “En ninguna parte, para contratar a un administrativo de la Fiscalía, se hace una entrevista de solo 10 minutos“, afirmó.

“Me parece que este es un proceso que se hace a la rápida, a la ligera. La Corte Suprema podría tener mejores formas de efectuar esta elección de la quina”, sostuvo.

En esa línea, el abogado expresó que “me parece virtuoso que exista un escrutinio a fondo de los candidatos. Me parece una buena práctica que, una vez tengamos a los candidatos, a esas personas se les someta a un escrutinio importante para saber si reúne las condiciones para el cargo”.

“La ciudadanía merece conocer con detalle la carrera que ha tenido una persona que aspira a tan importante cargo“, enfatizó.

Opción de volver al Ministerio Público

Finalmente, el exfiscal de Alta Complejidad no le cerró las puertas a volver al Ministerio Público, institución que, según Gajardo, viene en crisis hace años. “Yo lo he declarado, la Fiscalía es una institución que me gusta, me interesaría más adelante volver en un cargo directivo, pero en las condiciones que hoy está, no hay ninguna manera de que yo sea electo”, explicó.

“El Ministerio Público está en crisis hace rato, por una falta de liderazgo durante la gestión de Abbott, por una falta de credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la institución, por lo que esta polémica en el nombramiento provoca que esta falta de confianza se profundice o impida que se pueda mejorar”, cerró Carlos Gajardo.