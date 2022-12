Abogado Cristian Riego y elección de fiscal Nacional: “La Corte Suprema ha actuado como siempre, dando su voto sobre la base de amistades”

El abogado y director de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, sabe del rol del Ministerio Público: fue parte del equipo técnico que redactó el Código Procesal Penal chileno, además de participar en la redacción de la Ley del Ministerio Público. De allí que compartiera en su cuenta en Twitter artículos que desestimaban al fiscal José Morales en el cargo de fiscal nacional.

Los últimos días, una publicación del Centro de Investigación Periodísticas, Ciper, reveló que el fiscal Morales tuvo una relación con una testigo clave del mediático “Caso Basura”. Sobre el rechazo en la Cámara Alta, Riego dijo la mañana de este jueves en ADN Hoy: “Es díficil saber por qué no pasó realmente. No tenía sobre José Morales ninguna información seria ni prejuicio, pero me parece que lo que surgió con la publicación de Ciper era un hecho fundamental, decisivo: el hecho que el fiscal hubiese tenido alguna participación con una testigo clave de un caso importantísimo y de algún modo, haber participado en el desistimiento de ese testigo, en mi opinión, lo dejaron en una posición muy vulnerable y pensé que no iba a ser aprobado”.

Hay que reconocer que la sesion del senado fue mucho mejor que el resto del proceso Nos permite saber por ejemplo que Morales oculto informacion a los senadores https://t.co/Ast78gbdnU — Cristián Riego (@cristianriego) November 30, 2022

“Ahora, si no fue aprobado por eso, que me parece que sería lo correcto y esperable, está muy bien; si no fue aprobado por disputas políticas, personales o de algún otro tipo, no lo sé. Pero espero que haya sido por una razón institucional y en ese sentido, me parece una decisión correcta”, agregó el académico.

Así las cosas, lo que quedan son momentos acotados: algunos pocos días para que la Corte Suprema proponga otros nombres, que el Presidente Boric eliga uno y de ahí, otra vez al Senado. Así, el rol del máximo tribunal del país, para Riego, se vuelve una segunda chance:

“Espero que la Corte Suprema use esta oportunidad para rectificar lo que vino siendo hasta ahora. La Corte Suprema no ha tomado en serio esta tarea de designar un fiscal que tiene una altísima expectativa pública, que tiene que desempeñar un cargo difícil y complejo. Ha actuado como siempre actúa: dando su voto (no es absoluto, pero es mayoritario) no a las personas con más mérito ni buscando un buen candidato para cumplir, sino sobre la base de amistades, conocimientos personales, recomendaciones, lobby, muchas veces vinculados a sus propios intereses porque ‘hoy por ti, mañana por mi'”.

“Esta manera de actuar, tan inapropiada, no solo generó que la quina no fuera ideal, sino que incluso desincentivó a mucha gente de participar. Hablé con mucha gente que eran eventualmente buenos candidatos, del mundo externo, y dicen: ‘No voy a participar en un concurso que hay gente que lleva haciendo campaña durante un año, que pertenece a redes de influencia sin las cuales en el mundo judicial chileno es prácticamente imposible prosperar'”, ejemplificó después.

Así, “para darle un mínimo de seriedad y calidad, y tratar de mejorarla”, dijo Riego, la Corte Suprema podría votar por aquellos nombres que quedaron fuera de la quina. “Hay 12 que están fuera y dentro de esos, hay personas que son interesantes, sin perjuicio que estuvieron en redes de amistad, de lobby. Preferiría que la Corte tuviera un gesto de cierta grandeza y tratar de armar una buena quina. Me parece que es el mejor camino, dentro de lo malo que ha sido todo esto. Pero no tengo demasiadas esperanzas: las dinámicas son muy antiguas, muy estables y con muy poca autocrítica”, planteó.

Las características deben ser, a su juicio, que sea de trayectoria impecable, “en términos de no tener ninguna sospecha de haber participado en situaciones desde el punto de vista profesional cuestionable, vínculos de casos de corrupción, nada cuestionable. Es lo mínimo, que no estamos logrando”. Luego, la imagen: considerando la mala percepción del Ministerio Público en la población, “lo ideal sería traer un candidato que aporte una credibilidad, una imagen pública, una capacidad de presentarse frente al público y explicar el rol del Ministerio Público, de manera que sea creída”. Y finalmente, con alta capacidad de interactuar con otras instituciones.