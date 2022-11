Arma importada, un pago de $2 millones y un padre que no lo apoya: los nuevos antecedentes del presunto adolescente sicario de La Florida

Durante este martes, se dieron a conocer nuevos antecedentes del presunto sicariato cometido por un adolescente de 14 años el pasado domingo en la comuna de La Florida.

El alcalde Rodolfo Cárter aseguró, la jornada del lunes, que el menor tendría a Cerro Navia como comuna de origen. Desde las policías trascendió, de forma preliminar, que al niño le habrían ofrecido $2 millones por concretar el crimen.

El fiscal Luis Jaramillo, fiscal de flagrancia de la Fiscalía Oriente, aseguró: “Se trata de una situación bastante grave: una víctima es atacada por la espalda, donde le propinan múltiples disparos y después, cuando ya está en el suelo, el imputado lo remata disparándole de frente”.

Los testigos fueron claves para dar con el imputado: el ataque ocurrió a eso de las 21:00, pero fue la crueldad en el hecho lo que motivó a quienes vieron la situación a denunciar. Además, en el sitio del suceso se encontraron diversas vainillas, las que, a juicio del fiscal Jaramillo, “da cuenta de un hecho alevoso”.

Sobre el arma usada para el homicidio, se pudo identificar el número de serie, el que no estaba adulterado. Ante esto, se concluyó que había sido importada al país. Ello refuerza la teoría del posible sicariato: “Estamos ante una posible investigación por sicariato: por la forma de ejecución, por el tipo de arma y porque un testigo mencionó que el imputado mencionó un pago de dinero”.

Se decretó la internación provisoria del menor, quien pasó a control de detención y se le formalizará por homicidio calificado, sin que en el transcurso de las indagatorias se confirme el obrar por premio.

Con todo, una dato que sorprendió a los involucrados fue que su padre, también de nacionalidad extranjera (el menor es colombiano) se negó a apoyar a su hijo. Así, el menor entregó su número de pasaporte, pero no llevaba documentos que acreditaran información suya.

El general Carlos González, jefe metropolitano de Carabineros, en el habitual balance semanal de los días martes, contó que son 66 mil niños, niñas y adolescentes en el país que han sido sorprendidos en situaciones de vulneración de derechos. De ellos, 15 mil fueron encontrados delinquiendo.

“Carabineros de Chile hace un control, una mitigación de contener el delito e intentar que no siga avanzando. Pero también, y no cabe la menor duda, que la familia es la primera línea de control. La pregunta que nos hacemos nosotros: ¿qué pasó con los padres de estos 66 mil niños, niñas y adolescentes que están a deshoras, en lugares que no corresponden o participando de situaciones ilícitas? Respecto del menor que participó en el homicidio, es lamentable. Da cuenta de algo que está pasando con el control en la primera línea, que es la familia”, concluyó González.