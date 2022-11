Alcaldesa Hassler pide al Gobierno “una intervención profunda” del casco histórico de Santiago tras hechos de violencia en Paseo Ahumada

Este martes, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler se refirió nuevamente a los hechos de violencia registrados en Plaza de Armas y el Paseo Ahumada en los últimos días, en donde incluso el pasado lunes se viralizó un video de dos menores de edad amenazando con cuchillo a una mujer.

“Necesitamos una intervención profunda de nuestro casco histórico, recuperar la Plaza de Armas, el Paseo Ahumada, para poder tener tranquilidad para nuestros vecinos y vecinas”, señaló la jefa comunal en conversación con el matinal de TVN.

“Lo que vimos ayer, con niños que están vulnerados en sus derechos, que podrían ser utilizados por personas adultas, estamos hablando de una situación de extrema gravedad”, agregó la alcaldesa de Santiago.

En esa línea, Irací Hassler detalló que el pasado lunes “llamamos a Carabineros y los acompañamos en el procedimiento y nuestra OPD (Oficina de Protección de Derechos de Infancia) se activó y presentamos una denuncia ante Tribunales de Familias y nos pusimos en contacto con la OPD de la comuna de residencia de la familias para que pueda haber una continuidad en el trabajo”.

“El Gobierno tiene que asumir la responsabilidad”

Asimismo, la jefa comunal de Santiago indicó: “El Gobierno tiene que asumir la responsabilidad que implica, a propósito que tiene a su cargo las policías, el poder recuperar espacios tan importantes como estos para la comunidad”.

“¿Y por qué hago el llamado al Gobierno y a Carabineros? Porque nosotros como municipio no estamos a cargo del orden público, nuestros funcionarios no son personas que están armadas, no son personas que tienen la atribución del orden público, de la seguridad”, precisó.

En ese sentido, Irací Hassler expuso que el pasado lunes, en conversación con la ministra del Interior, Carolina Tohá, le planteó que “es fundamental recuperar el centro de Santiago”.

“Ella bien lo conoce y creo que es fundamental que podamos poner en el centro que aquí estamos hablando de la imagen de nuestro país, estamos hablando de lugares que vienen todos los días millones de personas”, dijo la líder del municipio de Santiago.

“Lo que vimos en el Paseo Ahumada realmente es una situación crítica y yo creo que no se puede naturalizar. Mi llamado al Gobierno es que esto no se puede naturalizar, aquí necesitamos tomar acciones concretas”, cerró la alcaldesa Irací Hassler.