Robot submarino se suma a búsqueda de hombre desaparecido en playa de Iquique hace más de una semana

Lissette, pareja de Alan, hombre desaparecido desde la Playa Brava de Iquique luego que una ola lo arrastró al mar, dio a conocer nuevos avances en los trabajos de búsqueda.

En detalle, la autoridad marítima recibió un llamado por la desaparición en el mar de una persona el pasado 19 de noviembre, específicamente en el sector “Buque Varado”.

Luego de esto, se activaron todos los protocolos de búsqueda y pese a ello, hasta la fecha, los esfuerzos realizados no han dado con el paradero de Alan, padre de tres niñas.

Nuevas herramientas

En esa línea y tras más de una semana de búsqueda, por medio de una publicación en redes sociales, Lissette dio a conocer que a los trabajos de la Armada se sumó el apoyo técnico de un robot submarino.

“Ya llegó el robot submarino. Ya están trabajando junto a la Armada para encontrar a mi Alan”, expuso la pareja del hombre desaparecido en Iquique.

Previo este mensaje, Lissette publicó un emotivo escrito dedicado a su pareja en donde manifestó: “Solo Dios sabe cuánto te amo, solo él sabe la falta que me haces, solo él sabe que me estoy muriendo lentamente porque no estás a mi lado”.

“No me imagino la vida sin ti, pero tengo que tener fuerzas por las niñas. No bajaré los brazos hasta encontrarte amor, hasta llevarte a casa conmigo y las niñas. Estarías muy feliz porque nuestro bebé es una niña otra vez”, agregó.

“No nos vamos a ir hasta que llegues amor”, cerró la pareja de Alan, hombre desaparecido hace más de una semana en el mar de la Playa Brava de Iquique.