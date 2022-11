Pareja de hombre desaparecido en playa de Iquique pide extender búsqueda: “No me voy a ir hasta encontrarlo”

Lissette, pareja del Alan, hombre desaparecido desde la Playa Brava de Iquique luego que una ola lo arrastrara al mar, solicitó a la Marina y los equipos de búsquedas extender los operativos.

En detalle, la autoridad marítima recibió un llamado por la desaparición de un joven el pasado 19 de noviembre, tras desaparecer en el mar en el sector “Buque Varado”.

Tras esto, se activaron todos los protocolos de búsqueda y pese a ello, hasta la fecha, los esfuerzos realizados por la Gobernación Marítima y la Capitanía de Puerto de Iquique, no han dado con el paradero de Alan, padre de tres niñas.

“Necesito ayuda”

Debido a esto, por medio de un video publicado en redes sociales, la pareja del hombre desaparecido, solicitó extender la búsqueda, debido a que por protocolo, la Marina solo trabajará hasta este domingo.

“Necesito ayuda para poder encontrar a mi Alan, por favor, ya no sé dónde tocar más puertas. La ayuda de la Marina se va el domingo por protocolos, y estoy acá afuera de la Naval para pedir ayuda para prolongar la búsqueda”, indicó la mujer en el registro.

“Necesito que me ayuden con su tecnología, el Ejército, que saque sus buzos tácticos para poder encontrarlo”, agregó entre lagrimas.

En ese sentido, Lissette afirmó: “Estoy desde el sábado en la playa esperándolo. Necesito que, por favor, la gente que está viendo este video me ayude. No me voy a ir de la playa hasta encontrarlo”.

“No estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo donaciones, solamente estoy pidiendo gente poderosa que pueda gestionar las cartas para poder pedir ayuda”, cerró la pareja de Alan, hombre desaparecido en Iquique.

