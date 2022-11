Cesfam de San Bernardo no renovará contrato a médico que llamó a “eliminar” gatos: “Se ha transgredido el respeto”

La Corporación de Educación y Salud de San Bernardo dio a conocer que no le renovarán el contrato al médico Jesús Jaramillo, del Cesfam Dr. Raúl Cuevas, quien llamó a “eliminar” gatos, apuntando a que las rinitis de sus pacientes son provocadas por estos animales.

“Yo soy malo. Atiendo a bastantes niños con problemas de rinitis alérgica y, como a mí no me gustan los gatos, las mamás me preguntan qué genera la alergia (…) el gato está desencadenando esa alergia, ​​el gato es el animal más cochino, así que mamá, o eliminas el gato o el niño siempre va a estar con alergia”, fueron parte de las palabras que el mismo trabajador de la salud compartió en sus redes sociales, registro que posteriormente fue viralizado por agrupaciones animalistas.

“Sé que soy exagerado, pero como a mí ni me gustan los gatos. Así que lo ‘gatuberos’ van a estallar. Cero gatos”, agregó Jesús Jaramillo.

¡Denuncia! Médico Jesus Jaramillo sin ética fomenta el abandono de gatos en Chile por su gusto personal! No está registrado en superintendencia de salud sin eunacom! Trabaja en cesfam Raul Cuevas San Bernardo! @SanBernardocl @ministeriosalud @laSUBDERE pic.twitter.com/c1mALgxuUC — VIDA DE GATOS CHILE (@VidagatosChile) November 24, 2022

La respuesta de San Bernardo

En ese línea, tras darse a conocer estos dichos sobre los gatos, si bien en primera instancia la Corporación de Educación y Salud de San Bernardo anunció un sumario administrativo contra el médico, el pasado viernes confirmó que no le renovarán el contrato doctor.

“Hoy se designó el fiscal a cargo de la investigación sumaria que permitirá esclarecer la situación y prevenir futuros episodios ajenos a los lineamientos de la institución”, se detalló en el escrito.

“Lamentamos que el profesional aludido no haya reflexionado y corregido su conducta confrontacional e insistiera en reiterar sus dichos de manera pública”, se agrega, relación a un segundo registro publicado por Jaramillo.

En esa línea, se apunta que “el Cesfam Dr. Raúl Cuevas ha decidido no renovar el contrato del profesional en cuestión, considerando que se ha transgredido el respeto por la integralidad del modelo de atención, con pertinencia comunitaria y familiar”.

“La Dirección de Salud en conjunto con la Municipalidad de San Bernardo y su Departamento de Tenencia Responsable comenzará una ruta territorial que nos permita la valorización y conocimiento sobre las mascotas”, cierra el comunicado.