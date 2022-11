“Por no ser hombre”: directora de Iguales denuncia no poder incluir su nombre en certificado de defunción de su hija

Este viernes, por medio de redes sociales, la directora ejecutiva de Fundación Iguales, Isabel Amor, realizó una denuncia afirmando que el Registro Civil no le permitió incluir su nombre en el certificado de defunción de su hija no nacida debido a que no es hombre.

“Estoy ahora en el Registro Civil intentando sacar un certificado de defunción para mi hija no nacida y el sistema no permite que salga mi nombre PORQUE NO SOY HOMBRE”, escribió en Twitter la activista por los derechos LGBTQ+.

“No se ha implementado la ley de matrimonio igualitario y esto nos daña. No se imaginan el dolor que tengo”, agregó Amor.

“Sin resguardo a nuestra dignidad”

En esa línea, la directora de Iguales recurrió a Instagram en donde entregó más detalles de este hecho.

“Hay dolores en la vida que son privados, que en familia se mantienen ajenos a los demás. El embarazo y posterior pérdida de nuestra guagüita es una de las pocas cosas que con María Valente hemos querido reservarnos”, relató la activista.

“Estábamos en camino para llegar a los cinco meses pero el martes en la mañana la perdimos. Hoy fui a hacer los trámites para que pudieran cremar sus restos (…) Para conseguir esto teníamos que inscribir la defunción y nos entregarían el certificado. No pudieron entregarme el certificado porque el sistema no permite que aparezcan dos mujeres en el documento”, añadió.

Isabel Amor explicó que desde el Registro Civil manifestan que este pornlema es del Ministerio de Salud quienes “no ha implementado la Ley de Matrimonio Igualitario y que se ve reflejado en los documentos que entrega” el organismo.

“Mi familia, María Valente y yo, hemos hecho un esfuerzo importante (para nosotras) para que las parejas del mismo sexo y sus hij@s tengan los derechos que les corresponden. Hoy, en el que es sin duda el proceso más desgarrador que hemos vivido como familia, hemos sido tratadas sin ningún resguardo a nuestra dignidad e igualdad ante la ley”, añadió Isabel Amor.

¿Qué dice la ley?

Respecto al detalle de la Ley de Matrimonio Igualitario, la legislación indica —según lo establecido en ChileAtiende— que “se modificará el lenguaje de la institución, dándole un carácter igualitario, superando la distinción sexuada de los miembros de la unión matrimonial, reemplazando términos como “el marido y “la mujer” por “el cónyuge” y “la cónyuge”.

“Además, considerando que a través del matrimonio las parejas del mismo sexo podrán acceder a roles parentales, se modifica por esta ley la referencia a “los padres”, utilizándose en su reemplazo la expresión “progenitores”. Se entenderán como tales a su madre y/o padre, sus dos madres, o sus dos padres”, se detalla.

Asimismo, se establece que “la filiación de los hijos puede no encontrarse determinada respecto de uno de sus progenitores o de ambos”.