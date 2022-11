Presidente de la CNDC por paro de camioneros: “Para otro movimiento tenemos que pensarlo y tenemos que aprender a conversar”

Después de cuatro días del paro parcial que realizan algunos grupos de camioneros en distintas rutas del país, el Gobierno decidió hacer efectiva la Ley de Seguridad del Estado, presentando 13 querellas en contra de quienes bloqueen las carreteras y afecten el flujo natural de las rutas chilenas.

En este contexto, Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), explicó en conversación con Canal 24 Horas que “el directorio acordó no participar en estos movimientos porque no es el camino”.

Asimismo, sobre sus reuniones con el Ejecutivo y un posible acuerdo, Araya agregó que “ni en sueños nosotros pensábamos este acuerdo. 60 o 90 días de fijar los precios es increíble”.

“El Gobierno abrió las puertas para conversar, esa noche se acordó y no se cumplió el tema. La negociación murió porque si uno no cumple el compromiso el Gobierno tiene la facultad de no seguir. Lo más serio hoy día es el abastecimiento”, explicó.