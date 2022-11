Mineduc niega eliminación del Día del Carabinero en el calendario escolar

Este lunes, el diputado Hotuiti Teao, anunció que oficiará al Ministerio de Educación por documento de la división de Educación General por “retirar” el Día del Carabinero” de la conmemoración de los colegios”.

El diputado aseguró que “Al gobierno le sobran palabras de buena crianza para las fuerzas de orden público, pero de apoyo con hechos concretos NADA“, y realizó un llamado al Presidente Boric a “ser consecuente con lo que tanto hablan en sus discursos para la prensa”.

Esta información fue desmentida por la subsecretaría de Educación, desde donde aseguraron que “no es efectivo que este año se haya retirado el Día del Carabinero de la lista de conmemoraciones del Calendario Escolar”.

Desde el Mineduc enfatizaron en que la información es falsa, ya que cada año la subsecretaría de Educación envía orientaciones a sus secretarías regionales ministeriales (Seremi) y que en esta no se envían todas las fechas que incluirá el Calendario Escolar, ya que su elaboración es responsabilidad de las seremis, quienes deben dar cuenta al Mineduc y a las comunidades escolares.

Finalmente, señalan que en las orientaciones enviadas en 2021, “durante la administración anterior, no estaba señalado” y que esto, en “ningún modo quiere decir que esta fecha no vaya a estar en los calendarios escolares, y menos aún que no vaya a ser conmemorado en los establecimientos”.