Alarma comunitaria frustra portonazo en Renca: hay un ladrón detenido

La activación de una alarma comunitaria frustró un portonazo durante la jornada del lunes en la comuna de Renca, al norte de la capital.

Elvira Andrade había salido a entrar su camioneta a su casa, en calle Llanquihue, esquina Coyhaique, cuando fue abordada por cinco desconocidos. “Me golpearon con un cachazo arriba de la camioneta para tratar de quitármela. Había jóvenes, pero creo que tenían entre 18, 20 años. Vi a uno, que es el que me pegó y después, cuando me bajé, vi que me estaban apuntando. Lo que pasa es que tengo la alarma comunitaria en la casa. Les grité a ellas que accionaran la alarma. Empezó a sonar y salieron todos los vecinos”, contó.

En paralelo, un móvil de Carabineros pasaba por el barrio. Tras la activación de la alarma comunitaria, comenzó una persecución entre la policía uniformada y los malhechores, quienes me movían en una camioneta.

Fue finalmente en la intersección de Lo Boza con calle La Punta que los antisociales abandonaron el vehículo en el que se trasladaban. Así, uno de los cinco logró ser detenido: se trata de un joven de 22 años, con antecedentes penales. Además, se constató que las placas patentes del automóvil en el que se trasladaban estaban adulteradas.