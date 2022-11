Presidente Gabriel Boric: “El mundo necesita a Chile”

En entrevista con la periodista Lucia Newman, para el medio Al Jazeera, el Presidente Gabriel Boric se refirió a las diversas aristas que su gobierno ha tenido que enfrentar en estos ocho meses.

“Uno tiene que saber conciliar las reformas estructurales que consideramos necesarias para un desarrollo más justo y equitativo de nuestro país, con las urgencias ciudadanas”, partió señalando el Mandatario, para agregar: “Lo que hemos ido aquilatando, en particular después del plebiscito, es que no se pueden disociar los cambios de largo plazo con las urgencias cotidianas de la mayoría de la población“.

Para abordar ambas, según planteó el Presidente Boric, “se requiere un equilibrio entre la audacia y las convicciones fervientes de la juventud, y también con la experiencia de quienes han gobernado en el pasado“.

Sobre cómo ha visto la evolución de ámbitos como la inflación, la seguridad y las reformas tributaria y de pensiones, el Mandatario indicó que “hoy en día estoy moderadamente optimista y veo brotes verdes en nuestro gobierno en varios ámbitos. Siento que, después de un periodo de ajustes difícil y de una derrota política que fue el resultado del plebiscito, estamos logrando encontrar ese ancho camino de al medio que permite llegar a buen puerto”.

Reformas sin una nueva Constitución

“El problema constitucional en Chile no es un problema de los jóvenes. Es un problema de la convivencia, de la falta de legitimidad de origen y agotamiento del ejercicio del pacto social que tenemos actualmente”, sostuvo el Presidente, quien puntualizó que “el desafío de tener una nueva Constitución, es un desafío transversal de la sociedad chilena“.

Sobre los resultados del plebiscito del pasado 4 de septiembre, donde ganó la opción Rechazo, el Presidente Boric indicó que “la política no es un espacio donde las cosas son como uno quiere, son como son y hay que lidiar con esa realidad. Además, fue una amplia mayoría de chilenos y chilenas las que rechazaron el proyecto que la convención constitucional presentó y nosotros tenemos que aprender de eso“.

“El mandato de tener una nueva Constitución para Chile, que sea democrática y paritaria, está vigente y confío en que lo vamos a lograr durante nuestro periodo de gobierno”, afirmó.

Rol de Chile en el mundo

El Presidente destacó los recursos naturales que tiene nuestro país, como lo son las reservas de cobre y litio. Además, destacó que Chile ha sido uno de los países pioneros en enfrentar la crisis climática.

“Chile es un país mediano en el mundo. Pero que, sin embargo, tiene tremendas potencialidades y muchas cosas que ofrecer. Iría un paso más allá: Chile necesita al mundo, pero el mundo también necesita a Chile“, indicó el Mandatario.

Además, el Presidente apuntó a que América Latina es una región “interesante para Asia Pacífico y Europa”.

América Latina, nuevo orden de izquierda

Sobre la llamada “nueva ola” de izquierda en América Latina, el Presidente dijo que “sería cuidadoso en ocupar términos (…) en el sentido de que en la gran mayoría de los países que ha habido elecciones, existen sociedades muy polarizadas, incluido Chile”.

“Llamo a enfrentar con humildad estos resultados y no a decir: ahora tenemos una América Latina de izquierda combativa que está avanzando con la espada de Bolívar libertadora por todo el continente. Porque, mientras menos adjetivos le pongamos, creo que más lejos podemos llegar“.

“No podemos establecer las relaciones de Estado solamente en función de nuestras preferencias ideológicas que son temporales. Temporales en el sentido de que nuestros gobiernos duran cuatro años”, sostuvo el Mandatario.

Postura ante el Acuerdo Transpacífico TPP11

El Presidente Gabriel Boric rememoró que, cuando era parlamentario, votó en contra del TPP11 y que en campaña señaló que no iban a apoyarlo. No obstante, indicó que “la decisión (de ratificar el tratado) es de un Congreso que es soberano. Sería un acto hostil de mi parte el hecho de que yo sencillamente decida no firmarlo”.

“Yo sigo siendo crítico del TPP11, me preocupa la semilla y la soberanía alimentaria. Le puedo garantizar a todos nuestros votantes, que nosotros vamos a actuar responsablemente y que jamás vamos a entregar la soberanía de la agroindustria o la semilla a transnacionales extranjeros”, sostuvo el Presidente.

Inflación en el país

Sobre el momento inflacionario que se vive en la actualidad en Chile, el Presidente Boric indicó que en parte responsabilidad nuestra por la expansión del consumo durante la crisis de la pandemia, a propósito de ciertas ayudas que se entregaron, pero también de otros factores externos, como la guerra entre Rusia y Ucrania y los efectos del covid-19.

“Nosotros, afortunadamente, rompimos la curva de asenso inflacionaria hace dos meses. Esto lo hemos logrado llevando adelante políticas fiscales responsables, pero sin dejar de lado las urgencias sociales”.

Visita a La Araucanía

En la zona conviven diferentes conflictos, el principal es que hay un conflicto histórico y político que guarda relación con el reconocimiento de la existencia de un pueblo nación mapuche, planteó el Presidente Boric.

“Hoy tenemos que enfrentar a grupos que han actuado al amparo, o tratando de esconderse tras la legítima causa del pueblo mapuche, para realizar acciones de delincuencia y crimen organizado que no son aceptables. No solo el robo de madera, sino también el asesinato de personas y la quema de predios”, sostuvo el Mandatario.

“Nos vimos en la obligación de reponer el estado de excepción porque la violencia creció de manera muy sustantiva (…) el estado de excepción, mientras continúe la violencia, vamos a tener que manterlo. Y nuestro objetivo es que esto no se naturalice”, sostuvo el Mandatario

“Tengo la convicción que es necesario conversar con todos los que estén dispuestos al diálogo”, subrayó el Presidente Gabriel Boric.

Revisa la entrevista completa acá: