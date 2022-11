Director ejecutivo de Acción Educar: “Nadie, o muy pocos jóvenes, desertan de un día para otro del colegio”

En un otro episodio de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, sobre la deserción escolar en Chile.

Actualmente, se podría hablar de una clara crisis en esta materia, evidenciando problemas en los procesos de aprendizaje los niños y jóvenes. Según detalló el Ministerio de Educación, 50.529 alumnos inscritos en el sistema del año 2021, no se inscribieron para este 2022.

Estos números reflejan un aumento de 24% en relación con el año 2019, en momentos previos a la pandemia. Así es como se refleja la preocupante situación de abandono al sistema educativo.

Bajo este contexto, el especialista puntualizó que “Chile, y muchos países, en particular de América Latina, tiene cifras de deserción normalmente altas“. Ante este escenario, sostiene que el país “tiene buenos números en general”, considerándolo siempre como un tema de alerta.

Abandono del colegio

Por otra parte: “Siendo un fenómeno que adolece Chile hace tiempo, uno no puede evitar encontrar en la pandemia la justificación principal”.

“La deserción es un proceso. Nadie, o muy pocos jóvenes, desertan de un día para otro del colegio. Hay un proceso progresivo en el cual se puede partir con lo que se llama ausentismo crónico, es decir, faltar frecuentemente”.

“También tiene que ver con una cierta desmotivación de los estudiantes frente a lo que se les enseña en el colegio. Es decir, un distanciamiento, una pérdida de interés y de visión respecto a ‘para qué me va a servir esto'”, explicó.

A esto, se le suma la situación de pandemia, “porque no había asistencia, no podía monitorearse eso”. Además, “el vínculo directo de los establecimientos con sus comunidades, que tiene un carácter social, de contención, de socialización, desaparece por dos años“.

Con todos estos factores, se pudo “acelerar la deserción escolar, en particular en los niveles más altos, en 3° y 4° medio. Pero también hay deserción en otros niveles, lo cual es más preocupante”.

El rol de los establecimientos

Otra arista muy importante en este tema es el comportamiento y la forma en la que actúan los colegios. Cada establecimiento tiene un rol clave en la deserción escolar, ya que no es algo que pase exclusivamente por los alumnos.

En este sentido, Daniel especifica que el rol es “mantener el vínculo con los estudiantes y buscar que asistan”. Respecto a lo que ocurrió en pandemia, sostiene que “los sostenedores fueron muy binarios en su manera de decir; o se abría el colegio o no se abría”.

“Ante no tener seguridad total, y por el medio a los contagios, la solución que tuvimos durante dos años fue siempre, desde los sostenedores, no abrir, a pesar de las presiones que había por parte del Ministerio”.

“Esa rigidez yo creo que afectó mucho al buscar otras formas de mantener el vínculo entre los escolares y los colegios”, complementó el representante de Acción Educar.

La situación familiar

Refiriéndose a las campañas comunicaciones y diferentes iniciativas enfocadas en la deserción escolar, Daniel Rodríguez señala que “puede servir pero no es el fondo”.

“Las razones por la que un niño no va a la escuela en estas circunstancias no tienen que ver con la información que tengan o no los padres. Tiene que ver con otras cosas que ocurrieron durante la pandemia que provocaron la desvinculación y hoy es más difícil construirlo”.

Un ejemplo que expone Daniel es: “un hijo de primero medio empezó a ayudar a su papá en la feria, generando más ingresos para la familia. Hoy en día, con 14% de inflación, esa ayuda económica es necesaria. Ese alumno salió del colegio y hacerlo volver implica un perjuicio para la familia y quizás, un sinsentido para el mismo joven”.