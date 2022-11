Abogado Mauricio Duce y elección de fiscal nacional: “Deja un sabor muy amargo en la boca y genera muchas dudas”

Sobre la elección del próximo fiscal nacional, el abogado, director del programa de Reformas Procesales y Litigación y académico de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, tiene “un sabor muy amargo en la boca y genera muchas dudas acerca de cuánta fortaleza la persona que salga elegida va a quedar”. Así lo graficó la mañana de este jueves en ADN Hoy, a propósito de la carrera que ha visto durante el proceso “esto de andar mandando mensajes desde el día 1, de qué están dispuestos o no y acerca de los procedimientos que van a utilizar “.

Pero en un principio, hay dos cosas a distinguir en el proceso: “Uno, el diseño legal del proceso, que a esta altura es evidente que requeriría algunos cambios. El segundo nivel es la práctica con cómo se ha llevado el adelante el mecanismo, como si no hubiéramos aprendido nada de los tres procesos anteriores”.

Esas lecciones apuntan a que el cargo “requiere de niveles altísimos de transparencia, de justificación de las decisiones, de evitar malas prácticas institucionales para darle legitimidad y credibilidad a la figura del fiscal nacional”, explicó el académico, pues cuando eso no se cumple, se debilita enormemente la figura.

Primera parte: Corte Suprema

La votación del máximo tribunal del país dejó “más o menos claro que buena parte de los votos venía acordado desde antes y si no, esto lamentablemente deja espacio a la duda acerca de sobre la base de qué información y de qué accesos se decidieron estos votos”, disparó Duce.

Lo anterior, porque cada uno de los 17 candidatos tenía 10 minutos para exponer ante la Suprema. “Prácticamente hubo dos candidatos que obtuvieron el 90% de los votos. Uno sabe que hace meses se viene moviendo la cuestión, en términos de conseguir votos, y uno diría: ‘Chuta, esto es lo que deberíamos haber evitado. Deberíamos haber establecido una audiencia con más tiempo para exposición, con interacción, con conocimiento público de los antecedentes, con más publicidad acerca de los antecedentes de los candidatos'”, analizó.

Tras la elección de la quina, “apenas se supieron los nombres, empezamos a ver que había recados desde el Senado sobre qué candidatos gustaban y cuáles no. Uno empieza a tener la duda de cuáles son las facultades que pueda tener el Senado en esta materia, o las del Presidente de la República en esta materia. Empezaron a ponerle motes a los candidatos sin que se tuviera un análisis detallado de ellos”. Incluso más: algunos parlamentarios dijeron que “las audiencias privadas no son tan malas”.

“Entonces volvimos a lo mismo que ocurrió anteriormente, en donde queda la impresión que los elementos de idoneidad, de competencia, de desafíos del Ministerio Público están en el último lugar de la lista de todo el conjunto de otras cuestiones que parece que han estado sobre la mesa, en términos de a quién puede elegir el Presidente y a quién está dispuesto a votar el Senado”, añadió Duce.

Así, los polémicos casos que salieron a la luz podrían haber tenido, en espacios de mayor tiempo de interacción, alguna defensa: “No parece muy correcto que se ponga en un contexto donde los candidatos no tengan espacio para explicar, para justificar, para dar razones de por qué eso no los afectaría. Nuevamente hay un tema de procedimiento: sacamos al banquillo a gente donde no tienen mucha posibilidad de hacerse cargo y porque probablemente reciben señales desde la clase política de que se queden callados porque esto se arregla por otra vía”.