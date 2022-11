Este lunes 14 de noviembre, las personas mayores de 60 años y enfermos crónicos desde los 12 años comienzan su proceso de inoculación con la vacuna bivalente anual contra el covid-19.

El proceso de vacunación inició el pasado 11 de octubre para el personal de salud y las personas inmunosuprimidas, y desde el pasado lunes 7 se sumaron los adultos mayores de 70 años.

Requisitos para vacuna bivalente contra el covid-19

Según dio a conocer el Minsal, la dosis de la vacuna bivalente contra el covid-19 estará disponible para todas las personas de 60 años o más que hayan recibido su esquema primario hasta el 24 de julio, o que hayan recibido al menos una dosis de la dosis de refuerzo hasta el 29 de mayo.

En tanto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió a la opción de ampliar el proceso de vacunación para menores de 60. “No ha caído la protección, por lo que no vemos la necesidad de ampliar la protección, lo que no implica que no lo hagamos en el futuro“, afirmó.

Aquí están todos los grupos detallados 👇🏽 pic.twitter.com/VaAaNrfZa2 — Cristóbal Cuadrado (@CCuadradoN) November 12, 2022

Chile es el primer país en Latinoamérica en llevar a cabo este proceso con la vacuna bivalente, donde, hasta el lunes 7 de noviembre pasado, las personas que habían recibido estas dosis eran 294 mil.