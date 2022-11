Infectóloga Claudia Cortés y subvariante de covid-19 “Perro del infierno”: “Ponerle nombre así de sensacionalista solo sirve para asustar a la población”

El nombre llegó de Colombia: creativos, la apodaron “Perro del Infierno” a una variante del covid-19 más transmisible que Ómicron, que es la predominante hoy. Pero para la infectóloga Claudia Cortés, “ponerle nombre así de sensacionalista a nuevas variantes del virus no contribuye en nada, solo sirve para asustar a la población en forma desmedida y genera rechazo”.

En ADN Hoy, la experta puso mesura ante la apocalíptica nominación: “Los virus mutan. Esa es la naturaleza de los virus, que es una pequeña diferencia, un pequeño error cuando se está replicando y multiplicando y hace que no sea exactamente igual al anterior. Eso ocurre todo el tiempo. Hay decenas, quizás centenas de variantes distintas del virus y esta es una más. Por lo tanto, ponerle un nombre tan monstruoso no aporta mucho. Por otro lado, estamos bien cansados: llevamos tres años, Chile ha hecho las cosas bastante bien en muchos ámbitos, particularmente el de la vacunación, y tenemos que seguir insistiendo en que hay que seguir vacunándonos”.

Sin embargo lo anterior, algo que llama la atención, sobre todo mirando a países desarrollados, es que pareciera que el virus dejó de ser un tema. Pero Cortés asegura: “No estamos tan distintos al resto del mundo y nosotros tenemos un plan de vacunación que ha sido muy exitoso, con muy buenas vacunas, con una cobertura muy buena y eso ha generado que las tasas de muerte y de hospitalización grave se mantengan bastante bajas y aumenten los casos, que son casos leves y que son los costos que pagar al levantar el uso de mascarilla”.

“Hay que recordar que las vacunas sirven para no enfermar grave y para no morir, pero no son tan efectivas en evitar la infección propiamente tal. Por lo tanto, hoy, con una variante que sabemos que es más transmisible, es probable que algunas personas se contagien, pero tengan un síntoma menor y se queden en su casa”, añadió.

Con todo, la mayor transmisibilidad de los virus será la tónica, según advirtió la infectóloga: “Esto es la teoría de la evolución: sobrevive la más apta. Desde el punto de vista de si uno es el virus, el virus más adaptado es el que se transmite a más personas y se contagia más fácilmente. Esta nueva subvariante de Ómicron es más transmisible”. Pero no es directamente proporcional su transmisibilidad con la gravedad de los casos, aunque “una de las diferencias que sí hemos visto y que se ha reportado en la literatura científica es que esta nueva subvariante es un poquito más distinta a las anteriores: puede haber una reinfección y las personas se pueden contagiar una segunda o tercera vez con covid”.

La gravedad dependerá del huésped y la inmunidad que tenga. Así, los casos graves hoy son los mayores de 80 años o quienes tienen comorbilidad que afecta el sistema inmunológico.