La visita de dos días del Presidente Gabriel Boric para la región de La Araucanía tuvo los primeros anuncios este jueves, la primera de las jornadas: el Mandatario encabezó la reunión de gabinete regional, junto con otro encuentro con el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas. Todo, considerando los últimos hechos de violencia que marcaron el prólogo de su llegada.

“El conflicto entre el Estado y el Pueblo Mapuche ha sido abordado por diferentes Gobiernos, se han realizado esfuerzos que reconocemos, pero no hemos sido capaces como Estado de resolver el rezago en materia de pobreza y tampoco se ha podido encontrar un camino que se haya sostenido en el tiempo para encontrar la paz. A lo anterior, se suma una situación de violencia, en la que grupos y organizaciones criminales instrumentalizan legítimas causas para delinquir, causar miedo, daño e incluso muerte a la población”, dijo el Presidente en su alocución, a eso del mediodía.

Tras el encuentro con el gobernador Rivas, “personalmente le he comunicado que como Gobierno vamos a decretar la apertura de dos nuevos centros de apoyo para las víctimas y hemos convenido con él la disposición de nuevos recursos para asistir al 100% de las víctimas que vieron afectado su capital de trabajo y que forma parte del ‘Programa de Apoyo a Víctima de la Violencia Rural’. Vamos a abrir un nuevo centro en Temuco y otro en la ciudad de Los Ángeles, en la Región del Biobío”.

A ello se suma el estudio al proyecto de Ley de Reparación de Víctimas de la Violencia Rural y una inyección por parte del mismo gobierno regional de $6.000 millones para seguridad.

“Lo he dicho desde antes de ser Presidente: la única forma de detener esta escalada de violencia, en que delincuentes instrumentalizan la legítima aspiración de justicia, reconocimiento y tierra del pueblo mapuche para sus fines delictuales, es abordar esta deuda histórica de manera seria y con perspectiva. Y esto no hay atajos, no hay bala de plata, no hay varita mágica”, profundizó Boric.

Seguridad

El Plan Nacional Contra el Crimen Organizado que se ejecuta en todo el país tendrá, en el caso de La Araucanía, un cuarto del presupuesto. En ello, se considerarán tres tipos de delitos prioritarios:

Robo de madera: la delegación dispondrá de una brigada de televigilancia móvil, a lo que se añadirán procedimientos policiales diferentes en cadena de producción y venta de la materia prima. El monitoreo y seguimiento de las causas judiciales también será otro de los temas. Finalmente, las herramientas que permitan hacer más eficientes las incautaciones en estos procedimientos.

Seguridad agroalimentaria: detección y georreferenciación de producción y rutas agroalimentarias con historial de denuncias. Se constituirá también una Mesa de Trabajo Intersectorial con miembros de la cadena de producción, que pueda disminuir la ocurrencia y consecuencias de delitos. Junto a ello, se recuperarán espacios públicos, como en el caso de Capitán Pastene.

En la Ruta 5 Sur, a propósito del Plan Contra el Crimen Organizado, se dispondrá de $20.929 millones para vigilancia. Las zonas prioritarias serán el tramo Temuco-Río Bueno, donde se instalarán 36 puntos de cámaras CCTV, con 36 cámaras normales, 20 cámaras térmicas, 519 luminarias dobles y 37 lectores de placas patentes.

En el ramo Collipulli-Temuco se instalarán 31 puntos de CCTV, que incluyen 31 cámaras normales, 22 térmicas, 439 luminarias dobles y 53 lectores de placa patente en peajes, contemplando un monto total de $9.702 millones.

Infraestructura policial

En La Araucanía hay siete proyectos de inversión en infraestructura policial: tres de Carabineros, de los cuales dos son en Carahue y uno en Ercilla; y cuatro de la Policía de Investigaciones, en Villarrica, Angol, Temuco y Traiguén.

También se asignarán furgones para el traslado de detenidos en Cunco, Carahue, Temuco, Nueva Imperial, Ercilla, Traiguén y Angol. Se suman a la reposición de 33 vehículos policiales en 15 comunas de la región.

Seguridad Lacustre

Para el verano, se reforzará la presencial policial en Caburga, Licanray, Villarrica, Pucón, Icalma y Puerto Saavedra: en enero, un 93% en personal de carabineros en relación al periodo anterior, y en febrero, un 170%. Se añade también la creación de un retén temporal en Caburga y una tenencia temporal en Licanray.

Infraestructura social

El Presidente anunció el lanzamiento del “Plan Itrofil Rupü”, que dotará de infraestructura a comunidades indígenas y rurales que permitan dar cobertura en disponibilidad y acceso a los habitantes de terreitorios regionales.

3.989 estanques de agua potable se construirán en 2013, que entrarán en un diseño de 15.786 arranques contemplados para 2024.

En conectividad, se ejcutarán 1.548 kilómetros de conservación y mejoramiento de caminos.

Se construirán también cinco mercados comunales en Loncoche, Ercilla, Victoria, Traiguén y Gorbea, además de destrabar el que permite la reconstrucción de el de Temuco.

En Lonquimay y Padre Las Casas se construirán Centros Multipropósitos, enmarcado en el Plan Buen Vivir, que permitirá el encuentro entre niños, niñas y adolescentes, además de reuniones de juntas de vecinos y expresiones artísticas. Todo, durante el primer semestre de 2023, comuna inversión de más de $300 millones.