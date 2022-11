Alcalde de Hualpén critica a la PDI por no instalar cuartel en la zona: “Más que comuna nos estamos pareciendo al viejo oeste”

La comuna de Hualpén, en la región del Biobío, vive una delicada situación, luego de sufrir dos homicidios en menos de 24 horas, donde una de las víctimas es una niña de tan solo once años, al que recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba en su cama.

Miguel Rivera (PPD), alcalde de la comuna, señaló que la comunidad se encuentra “sumamente inquieta, consternada, en el último tiempo ya son varios los hechos de este grado de violencia. A mí en lo personal lo de la menor me llega de cerca porque estudiaba en el mismo colegio que mis hijos. Una niña que estaba empezando a vivir”

“La delincuencia está desatada, las políticas públicas, no solo de este Gobierno, no dan abasto, y así como vamos, si no estamos tocando fondo, lo vamos a tocar. Más que comuna nos estamos pareciendo al viejo oeste, algo debe cambiar”, agrega el edil en entrevista con Emol.

Rivera cuenta que junto al Gobernador regional, Rodrigo Díaz, presentaron ante el director nacional de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, una solicitud para instalar un cuartel en la comuna.

Es irrisorio

“Somos la única comuna de la provincia sin avanzada ni cuartel de la PDI. Hicimos gestiones para la construcción de este cuartel, entregamos terreno para la construcción. El 16 de junio íbamos a firmar un convenio entre las distintas instituciones, pero el director nacional nos dice que no podemos hacer nada porque no tienen personal para copar el cuartel”, explica.

“Es irrisorio que se esté entregando un terreno, esté listo el financiamiento y solo busques que llegue personal y te cierren la puerta en la cara. Me parece inaceptable que te digan que no hay funcionarios para llenar un espacio donde en San Pedro hay dos”, finalizó el alcalde.