Desde 1978 cientos de personas se han conmovido con las diversas historias que comprende la Teletón, la cruzada solidaria que tiene como propósito ayudar a financiar la rehabilitación de miles de personas en situación de discapacidad.

Si bien esta iniciativa ha sido liderada durante 44 años por Don Francisco, tiene su origen en la familia Urrutia, quienes fueron los precursores de la institución que conocemos hoy.

Ana María Urrutia fue durante 50 años directora del primer instituto construido con estos fines en Santiago, y ha sido testigo de cada uno de los cambios que ha sufrido el proceso colaborativo.

El origen de la Teletón

Fue en 1947 cuando el padre de Ana María, el Dr. Carlos Urrutia, uno de los primeros especialistas en prótesis en Chile, fundó la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, que surge tras un complejo brote de poliomielitis, enfermedad discapacitante y potencialmente mortal, la cual puede infectar la médula espinal y causar parálisis.

“Veía que los niños discapacitados no tenían ni siquiera una solución en sus casas, al contrario, los escondían porque se decía que era castigo De Dios” dijo sobre la iniciativa de su padre.

“Empezó a darse cuenta que había que buscar algún sistema en los que ellos pudieran llegar a ser personas” complementó Ana María sobre el pensamiento de su progenitor.

En 1964, y tras la muerte de su padre, Urrutia continuó con su legado, asistiendo a un programa de televisión. Así, Don Francisco la conoció y la invitó a almorzar, para luego proponerle un “alocado” trato.

“En una forma totalmente loca, me golpeó el hombro y me dijo ‘¿cómo se vería usted señora, con un millón de dólares?‘, yo me quedé helada porque no le creí” explicó sobre las palabras de Mario Kreutzberger .

Si bien la mujer pensó que era una broma, aceptó, dando paso a la primera vez televisada de la instancia benéfica, siendo en 1978, momento en el que se escuchó de manera pionera el “superamos la meta”, recaudando 2,5 millones de dólares.

“Fue emocionante, me lo lloré todo, y nos cambió la vida total. Y ahí pensamos en hacer la construcción de este edificio” complementó Urrutia.

“Porque sin dinero esta cosa no funciona, este instituto es muy grande, los gastos son enormes, este año va a ser un poco difícil porque no está Don Francisco, pero está siempre el corazón del chileno interesado en la Teletón” sentenció en un reportaje expuesto en la cruzada televisada.