“Lloro todos los días”: Adulta mayor que fue desahuciada conmueve pidiendo que alguien adopte a su perrita

Es una de esas historias que parten el corazón. Una que se difundió por redes sociales y que relata la pena de una adulta mayor que fue desahuciada y pide ayuda para que alguien adopte a su perrita.

Es que el lazo de Elizabeth, de 84 años, con Tabita, su fiel mascota, es de esos irrompibles y eternos.

Por eso, cuando la mujer se enteró de la triste noticia de que debido a una grave enfermedad no le dieron mayor esperanza de vida, la pena por su can la invadió.

Y así se lo contó a una joven de Coquimbo, quien decidió hacer pública la historia para ayudar a Tabita y a su dueña.

La perrita más querida

Es así como el relato de la historia de Elizabeth se hizo viral a través de Javiera Le Blanc. “Saqué a pasear a mis perros y de repente una abuelita me dice ‘qué lindos los perritos. Yo tengo ahí a mi hija (dentro de la casa), la tengo que dar con urgencia en adopción'”, fue lo primero que comentó en su Instagram.

Y agregó que “me voy a morir, ya que me desahuciaron. No tengo dos riñones, pero yo no le tengo miedo a la muerte, el único miedo que tengo y lloro todos los días es no saber con quién dejaré a mi perrita'”.

La joven expresó que “le prometí que la iba a ayudar, porque son solo ella y su perrita. Les pido de corazón que compartan esta publicación y si conocen a alguien que ame los animales, le pueda dar un gran cuidado como lo hace ella. Por favor comunicarse conmigo”.

Una publicación que generó conmoción en las redes y que empezó a viralizarse rápidamente, a la espera de que alguien pueda ayudar a Elizabeth y su perrita.