Varias decenas de trabajadores del área de la salud llegaron, la mañana de este viernes, a realizar una protesta frente a las oficinas del Ministerio de Salud (Minsal), en el sector de barrio Bellas Artes, en Santiago Centro, por tratos en el proceso de universalización de la salud.

La agrupación convocante fue la Federación Nacional Coordinadora de Base de la Salud Pública.

Brisa Gález, representante de la organización, contó a ADN las demandas que los motivaron a realizar la concentración: “Es por las demandas del APS (Atención Primaria de Salud) centralizada, que están siendo discriminados de no integrarlos en la mesa de universalización de APS centralizada. Nosotros tenemos 14 Cesfam (Centros de Salud Familiar=, demasiado importantes, para que no sean incluidos en esta mesa”.

A ello se suman exigencias por infraestructura. En este punto, la dirigenta fue más categórica: “Todos sabemos que la salud pública se está cayendo a pedazos, porque hay un abandono por parte de las distintas autoridades, de los distintos Gobiernos, en no llevar más recursos para no arreglar lo que tienen. Se van en que tienen proyectos de hacer hospitales y consultorios nuevos, pero al final no hacen nada y la gente sale perjudicada, porque finalmente no hacen nada”

