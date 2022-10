Durante esta jornada, el Presidente Gabriel Boric concurrió hasta la comuna de Huechuraba, donde se inauguró el nuevo edificio donde trabajará la Jefatura Nacional de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI).

En la instancia, el Mandatario abordó el tema de la seguridad, afirmando que esta es “una de las primeras prioridades de la ciudadanía y, por lo tanto, es una de las principales prioridades de nuestro Gobierno“.

“Como todos los chilenos tienen derecho a una salud digna y oportuna, a pensiones suficientes, el derecho a educarse, también tienen el derecho a vivir en un país seguro y sin temor“, agregó.

En esa línea, el Jefe de Estado reafirmó su compromiso en esta materia, asegurando que “estamos redoblando los esfuerzos para atacar la criminalidad, los nuevos tipos de delitos y sus causas profundas y no solamente ni principalmente con discursos, sino con acciones y recursos”.

“En un Estado de derecho, la violencia es inaceptable y debe ser atacada con la mayor decisión. En eso, las policías, tanto la PDI como Carabineros de Chile, cuentan con todo nuestro respaldo”, agregó.

Asimismo, el Presidente Boric sostuvo que “nuestro Gobierno tiene el mandato de dar resultados. De nada sirve echarle la culpa al Gobierno anterior. Los problemas que tiene Chile hoy son nuestros problemas y nuestra responsabilidad“.

Por ello, el Mandatario aseguró que “el combate a la delincuencia es un trabajo de largo plazo que no se consuma con frases grandilocuentes, sino que es una política de Estado que no tiene soluciones fáciles, que no se sostiene con frases populistas o aprovechamientos políticos y en esto todos tenemos que ser responsables”.