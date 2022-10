Mucha gente lo pidió: Metro de Santiago libera una paloma que llevaba varios días atrapada

Durante la mañana de este miércoles 26 de octubre, el rescatista de animales, Cristian Mella, hizo un llamado a través de Twitter, para que todos en la red social le escriban al Metro de Santiago para que libere a una paloma atrapada en una de sus estaciones. Un ave que llevaba en esas condiciones varios días.

“Se está haciendo un llamado para que hoy desde las 08:00 AM todos escribamos a Metro de Santiago por la liberación de una paloma, la cual se encuentra atrapada en una de las estaciones de metro desde hace varios días. Todas las vidas son importantes“, escribió el hombre que, principalmente, tiende a rescatar perros.

La petición inició en un grupo de Facebook

En la ocasión, Cristián Mella subió la publicación de una persona en un grupo de Facebook sobre extravíos, en la que ella solicitaba y daba cuenta de la situación de este pájaro. Este sujeto, junto a otros individuos, ha alimentado y dado agua a esta paloma desde que conoció su caso, pero lamentó que Metro de Santiago no actuara al respecto.

“Hola, sé que no es un extravío, pero se me rompe el corazón. En el metro Chile-España, donde está el ascensor a un costado, hace días hay un pájaro atrapado. Se metió ahí y no puede salir, al menos que Metro abra el panel que solo se abre con herramientas especializadas. Todos los días le hemos ido a dejar agua y galletita“, contó esta persona.

“Está condenada a morir ahí si no la liberan. Escribí a Metro, fuimos al Metro y nadie nos pescó. Está en un lugar muy pequeño en el cual apenas puede moverse. No sé qué más hacer… Metro, ni ahí“, complementó después del internauta.

“Amigos y amigas, ¡ya es libre!”

La presión en redes sociales surtió efecto, y Metro de Santiago empezó a realizar la gestiones para liberar a la paloma. “Nuestros equipos de mantenimiento están al tanto y están evaluando la forma de sacarla. Les vamos a seguir informando“, anunció primero la empresa estatal.

Hasta que, se logró liberar a la paloma. “Amigos y amigas ¡ya es libre!“, anunció la empresa de transporte. Un hecho que fue prontamente celebrado por Cristián Mella: “Infinidad de agradecimiento Metro de Santiago. La vida de un ser tan pequeño continuará su destino“.