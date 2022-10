“Descubre“. Ese fue el nombre elegido para el programa de reconversión laboral que este miércoles presentó la gobernación regional metropolitana, en compañía de los alcaldes de las nueve comunas en las que se ejecutará.

Se trata de una iniciativa que apunta a insertar al trabajo formal o a iniciar nuevos emprendimientos a 3.200 comerciantes ambulantes en un tiempo de ejecución de 18 meses. Todo, por medio de la fundación Emplea.

Las comunas donde se ejecutará serán Santiago, Estación Central, Providencia, Recoleta, La Pintana, Maipú, Puente Alto, Independencia y San Bernardo.

“Puede sonar poco, pero créanme que sacar a 3.200 personas voluntariamente de la calle y conseguirles un trabajo concreto no va a ser fácil, tengo que reconocerlo. Si llegásemos a tener el escenario optimista, estoy seguro que el gobierno regional va a poner recursos adicionales para seguir ampliándolo. Esto no reemplaza la labor que realizan los municipios de intermediación laboral o fomento productivo, esto se complementa. Más que una postulación abierta, este es un programa que, a diferencia de otros, va a ir a la calle. Si en caso que en los municipios ya haya registros, vamos a ir a cada uno a ofrecer esto. Este no es un programa obligatorio; es un programa voluntario”, detalló el gobernador Claudio Orrego.

Por su parte, el alcalde Cristopher White, de San Bernardo, apuntó a las situaciones conflictivas que ha tenido que enfrentar a raíz del descontrolado comercio desregularizado: “Hemos tenido (situaciones) en las últimas semanas en el centro de la comuna, específicamente en la Plaza de Armas. Hace dos semanas un grupo de 300 personas intentó a la fuerza cerrar calles, instalar toldos e instalarse a la fuerza. Favorablemente, logramos sacar a esas personas. Sin embargo hubo episodios bastante graves: hubo funcionarios que fueron atacados. Ahora nos sentimos conformes que la Plaza de Armas de San bernardo esté despejada y transitable. Sin embargo, todos los días hay gente que va a manifestarse, a amenazarnos, pero con la mesa de trabajo que hemos establecido hemos podido hacerle frente a esta problemática. Esperamos hacerle frente en esta fecha que es Halloween, que es buena para los comerciantes, como también para navidad”.

A la fecha, se desconoce el número de trabajadores informales en el Gran Santiago. Por lo mismo, desde la gobernación metropolitana adelantaron que será el primer semestre del próximo año que se llevará a cabo un censo, en colaboración con la Universidad Católica y la Cámara Nacional de Comercio.