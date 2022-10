Ministro de Obras Públicas y protestas de No + TAG: “No sé si es una medida que apunte en el sentido correcto”

En horas de la mañana de este lunes inició una protesta por parte de automovilistas bajo la consigna “No + TAG”, donde interrumpieron el tránsito en autopistas capitalinas, y también en regiones, como en Valparaíso.

Sobre esta movilización se refirió el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, quien en conversación con Tele13 Radio sostuvo que “hay personas que están entorpeciendo las carreteras en un momento en que la gente va al trabajo, va al colegio. Entonces, no sé si es una medida que apunte en el sentido correcto“.

En esa línea, el secretario de Estado manifestó que “lo que están haciendo es impactar, no a un Gobierno, están impactando a muchas personas que están yendo a trabajar y si esta medida sigue creciendo, va a llegar gente atrasada al colegio, a sus lugares de trabajo. Estarán pagando ellos por una decisión que toma un grupo de personas en las carreteras, lo que no me parece correcto”.

Respecto a la exigencia de los automovilistas, entre los que se encuentran una rebaja del tag, además de una tarifa plana en todo horario y un perdonazo en las deudas, García sostuvo que impulsarán un proyecto de ley que apunta a “abordar el problema de manera mucho más estructural, no a nivel de perdonazo”.

Asimismo, el ministro no descartó tomar acciones legales en contra de quienes llamaron a estas protestas.

Por otro lado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llamó a los manifestantes a “no interrumpir el libre tránsito por las rutas, ya sea en la Región Metropolitana o en otras regiones“.