Largas filas a las afueras de la oficina del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), en Arturo Prat 80, Santiago Centro, se registraron en horas de la mañana de este lunes. Auditores de ADN criticaron, en particular, que una de estas filas estaba conformada por adultos mayores. Esto, porque hasta el 17 de octubre tenían para postular al subsidio de arriendo para la tercera edad.

En redes sociales, usuarios entregaron luces de lo que estaba pasando: al parecer, hubo fallas en la página de postulación, lo que movilizó la gestión presencial.

Qué pasa con la página del @Minvu estoy tratando de postular a mi mamá al subsidio de adulto mayor y no me deja… me aparece un error… pic.twitter.com/vdXMe5Ofyi

— Daniel Rodriguez (@daniel17187dr) October 17, 2022