Residentes de la Fundación Las Rosas se toman la cancha en la fecha 27 del Campeonato Nacional

Durante este fin de semana, en el marco de la fecha 27 del Campeonato Nacional de fútbol, residentes de la Fundación Las Rosas saldrán a la cancha durante todos los partidos para concientizar sobre la integración de las personas mayores.

“¡Con todas las canas!” es el nombre de la campaña que busca visibilizar a los adultos mayores e instalar en el debate público la urgencia de incluirlos en la sociedad como seres activos y participativos.

Estarán presentes en los encuentros deportivos de Universidad Católica vs Ñublense, Unión Española vs O’Higgins, Colo Colo vs Curicó y Audax Italiano vs Unión La Calera.

De esta manera, los residentes, que también son hinchas de clubes deportivos, saldrán a la cancha con lienzos y camisetas de la fundación. Asimismo, se relatarán historias de personas mayores que actualmente son residentes de los hogares, pero que durante su juventud fueron fieles seguidores del deporte.

“Uno de nuestros objetivos es integrarlos a las actividades diarias de la sociedad y en ese contexto es muy importante integrar a todas las personas mayores al fútbol. Tenemos una alianza que estamos comenzando gracias al apoyo de la ANFP, en que este fin de semana, en la fecha número 27 del campeonato nacional, estaremos con distintas actividades en todos los partidos“, comentó Tatiana Viveros, directora de Desarrollo de Fundación las Rosas.