El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que el Gobierno apelará ante la Justicia, luego de que se dejara en libertad a tres sujetos que fueron capturados por el delito de robo de madera en la comuna de Curanilahue, región del Biobío.

En conversación con Días Contados de Canal Vía X, la autoridad de gobierno manifestó que “nosotros somos respetuosos de los fallos judiciales y las decisiones que toman los jueces, nuestra división jurídica solicitó la prisión preventiva”.

No obstante a ello, aclaró que apelarán a la resolución que otorgó el Juzgado de Garantía de Curanilahue. “Vamos a apelar a la resolución“, afirmó.

En esa línea, Monsalve explicó que “no nos interesa detener a una persona, nos interesa poder identificar y desbaratar a la organización criminal que está detrás de un negocio que se estima que puede alcanzar los $100 millones de dólares en algunos territorios”.

“Organizaciones como la CAM estuvieron más dispuestos a conversar con un gobierno de derecha”

Por otro lado, el subsecretario del Interior sostuvo que organizaciones que reivindican el uso de la violencia como método de acción política estuvieron “más dispuestos” a conversar con el anterior gobierno de Sebastián Piñera que con la actual administración.

“Pareciera ser que las organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco, como otras organizaciones que reivindican el uso de la violencia en la Macrozona Sur, tuvieron mejor voluntad de diálogo en el Gobierno del expresidente Piñera que con este Gobierno“, expresó.

“Estuvieron más dispuestos a conversar y a sentarse con el gobierno de derecha que con un gobierno de izquierda o de centroizquierda. Yo creo que las organizaciones que operan ahí, que ejercen violencia y son las responsables de los hechos de violencia rural, han definido su política, que es conocida y pública: no están por el diálogo, no estuvieron, no están por el proceso constituyente tampoco, y su política es muy clara: el ejercicio de la fuerza y de la violencia para retomar el control del territorio“, cerró.