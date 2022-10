La Cámara Nacional de Comercio (CNC) mostró los resultados de la Encuesta de Victimización correspondiente al primer semestre del 2022: las cifras mostraron que un 58,6% de los consultados fueron víctimas de un delito. En paralelo, las alcaldesas de Santiago y Providencia anunciaban un programa conjunto para la recuperación de fachadas de espacios críticos en las comunas que lideran.

Los números y las respuestas del Ejecutivo y los gobiernos locales deben ser contrastados con los testimonios de los afectados. Al menos así ha sido desde octubre de 2019, cuando comenzó el estallido social. Por eso es que Alfredo Molina, presidente de la Asociación de Empresarios Zona Lastarria, abordó las soluciones del Gobierno la mañana de este jueves en ADN Hoy.

“Específicamente en el Barrio Lastarria la situación ha ido mejorando respecto a las manifestaciones. Sin embargo, cada vez que existe una manifestación, hay problemas de delitos, no tanto a los locales, que también los hay, sino al público o a la gente que transita por la calle. Lamentablemente la inseguridad es un tema recurrente, sobre todo en el comercio de la ‘zona cero’, porque hay un déficit de carabineros, hay un abandono por parte del Estado, de la municipalidad, tienes recursos limitados con el personal de seguridad. Hay una sensación de inseguridad, sobre todo en las horas más tardías de la jornada: cuando los restaurantes empiezan a cerrar a las 23:00, a las 00:00, es complejo”, diagnosticó de entrada.

Su relato se cruza con el 58% de los afectados por la delincuencia que no hacen las denuncias respectivas. Allí, Molina apunta a algo, quizás, más estructural: “Muchas veces se ha denunciado. La situación es bien frustrante, porque uno hace la denuncia, Carabineros piden que se haga para realizar las investigaciones, pero el fallo importante acá está en la Fiscalía: no sé si es muy deficiente o hay escasez de personal. Al final (las causas) se archivan, uno pierde mucho tiempo y las investigaciones no llegan a nada. Las personas que cometen estos delitos no tienen ninguna pena ni ninguna situación que las saque de las calles. Entonces uno dice: para qué hacer la denuncia (…) Creo que el sistema, en general, está fallando”.

Los anuncios en inversión hechos por Irací Hassler y Evelyn Matthei son valorados por el líder gremial, pero “el problema radica -dijo Molina- en la ejecución de los planes. La adjudicación de los fondos me parece fantástico, pero cuánto se va a demorar este programa. Si nos ceñimos solamente a la recuperación de fachada, pintar y recuperar el mobiliario urbano, tiene que ser integral. Si se hará una sola vez, en tres o cuatro días va a estar rayado nuevamente. Tiene que haber un programa de seguridad y seguimiento de la inversión en estos barrios, porque sino es tirar la plata”.

“Creemos que es fundamental que exista una planificación integral y que se aborde de manera amplia las medidas que se quieren desarrollar en estos barrios. Insisto: creo que es muy positivo que se limpien las fachadas, que desaparezcan los rayados, pero también es importante la prevención para que no vuelva a ocurrir. Cuando uno tiene un espacio rayado, sucio, abandonado, se genera una tierra fértil para la delincuencia. Es más fácil en estos lugares que exista una situación más beneficiosa para delinquir. Creo que la delincuencia se ataca con, lamentablemente (por la baja dotación policial), con policías; pero también con prevención. Es decir, aquí se conoce quiénes son las personas, se tienen las imágenes, son reiterativas las personas que delinquen. Entonces el problema no es solo de carabineros, que hay falta de dotación, o de la municipalidad, que no pasa rondando con la gente de seguridad ciudadana; sino también con la Fiscalía”, agregó.

Según detalló Molina, son “50 o 150 personas, dependiendo de la manifestación, pero son siempre los mismos. Nosotros los tenemos identificados”.

“Esto se puede eternizar y estos fondos que se están generando, puede quedar en nada porque no hay un plan integral. No se saca nada con soluciones parches. ¿Qué se saca con pintar una fachada para que en tres días esté rayado, o en cuatro días se entre a robar a un local, porque no hay un plan integral, ina permanente vigilancia de seguridad ciudadana y carabineros, y que además sean barrios de recuperación más rápida?”, concluyó.