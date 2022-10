El ex carabinero Patricio Maturana, condenado por haber dejado ciega, sin olfato ni gusto, a la senadora Fabiola Campillai, habló en entrevista con 24 Horas, donde no asumió responsabilidad ni pidió disculpas por los hechos.

La justicia determinó que el exuniformado es responsable de las heridas que afectaron a la legisladora, quien recibió una bomba lacrimógena en su rostro tras el estallido social en noviembre de 2019, y hoy espera su lectura de condena, la que será efectuada el próximo 10 de octubre.

Sobre lo sucedido, Maturana relata que en aquel momento “hubo una amenaza de un grupo de personas que nos iban a matar, derechamente”, agregando que “la gente seguía con esta cosa de ser muy violento, era gente muy violenta en el sector”, enfatizó. Y recordó que “ahí el capitán Fernández ordena el lanzamiento de granadas de humo, el primer disparo lo hace él y el segundo lo hace el teniente Garrido”.

Maturana continúa relatando que se le ordenó efectuar otro disparo, el que Campillai recibió en el rostro, perdiendo la conciencia y siendo trasladada hasta un hospital.

Disparo puesto en duda

Según el condenado, no disparó de forma recta, como postula la fiscalía, sino que realizó una parábola, poniendo en duda que sea el responsable de las lesiones en la senadora.

“El disparo que yo realicé fue desde la cintura y siempre pensando en realizar una parábola, no teniendo la experiencia de decir ‘este es el ángulo específico y esto fue hacia el cielo’ a mí me cabe mucho la duda si es que estas cápsulas llegaron a la señora Campillai“, contó el ex carabinero.

A Maturana se le preguntó si considera que dos piedras podrían haber causado una lesión de esas características y respondió “según las pericias que se realizaron sí. Es un objeto y una posibilidad que hayan sido estas piedras”.

Nunca tuve capacitación

El condenado relata que no tuvo el apoyo de la institución, del que se desempeñó casi por 18 años en labores fuera del trabajo en terreno, siendo solicitado a actuar como Fuerzas de Orden en el contexto del estallido social. Sobre esto, afirma que “nunca tuve capacitación” para el uso de armas disuasivas.

La senadora Fabiola Campillai se refirió a los dichos de Maturana, afirmando que “una persona como él es de esperar que ni siquiera pida disculpas y ni siquiera sienta pena por lo que hizo. La verdad es que no creo que ninguna palabra de él. Destruyó una familia, una vida que teníamos a futuro y además, le hizo mucho daño a mis hijos, a mi hermana, a mi madre y a mi esposo. Fue un daño irreparable que jamás se va a olvidar. Ni perdón, ni olvido“.