Esta jornada se está desarrollando el foro “El reto social de América Latina”, evento organizado por PRISA Media y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que tiene el objetivo de abrir debate sobre los principales desafíos en materia de derechos que debe enfrentar la región.

Es así como en el tercer panel de conversación ‘Redefinir el estado de bienestar en la era de la digitalización‘ participó el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para abordar la alarmante situación socio educativa que vive Chile y América Latina tras la pandemia.

En este sentido, se refirió a la educación híbrida y cómo fue gestionada al comienzo bajo el mandato del expresidente Piñera: “Lamentablemente, la autoridad anterior no hizo un proceso gradual de incorporación de estudiantes a clases y eso claramente fue un elemento de tensión, sin orientación, sin herramientas y sin apoyo“.

“Tenemos que hacernos cargo…”

Pese a ello, comentó sobre las medidas que están impulsando desde el gobierno en la búsqueda de una reactivación educativa integral y profundizó en sus cinco ejes donde se abordan las problemáticas con la vinculación con el clima escolar y las relaciones virtuales versus presenciales; la recuperación de aprendizajes; garantizar la trayectoria y seguimiento a escolares que abandonaron sus estudios; la inasistencia grave y el objetivo de una presencialidad plena y el desarrollo de competenciales digitales e infraestructura escolar de mejor nivel.

Este último punto lo señaló como uno de los principales desafíos en su mandato y marcó un compromiso con dotar de un mejor equipamiento a las aulas del país, destacando que en 180 localidades del país no tienen conectividad ni acceso Internet.

“Tenemos que hacernos cargo de los estudiantes que hoy día no tienen una silla en Alto Hospicio, no hay escuelas en Alto Hospicio, no hay infraestructura escolar”, dijo el ministro aludiendo a la situación escolar de niños y jóvenes migrantes que llegaron al país y no tienen un cupo en las escuelas chilenas.

Por otro lado, Ávila señaló que “es importante poner la tecnología al servicio de lo que necesitamos. De ahora en más, quizás no todo va a ser virtualidad y tampoco presencial. Los profesores deben educarse para saber en qué momento hacer uso de la tecnología bajo este cambio de paradigma. La pedagogía es experimentar“.

“La pandemia trajo cosas positivas como la valoración social que volvimos a recuperar los profesores y educadores” destacó el ministro.

Cooperación a nivel regional

De la instancia también participó el secretario general OEI, Mariano Jabonero, quien expuso sobre ‘La cooperación educativa, cultural y científica como vector de cambio’.

“Los problemas de estas áreas son muy parecidos, creo que son los problemas estructurales de la región y nadie tiene soluciones creativas. Tenemos que alcanzar objetivos compartidos“, dijo el representante, haciendo énfasis en la colaboración local y regional entre organismos.

“Podemos trabajar muy bien regionalmente y actuando de forma multilateral somos más fuertes” sostuvo Jabonero, quien además graficó a Latinoamérica como la región con menos movilidad académica y como uno de los continentes con menor ingreso monetario interno que externo.

El secretario general OEI cerró planteando que el principal problema a enfrentar regionalmente es la pandemia y los retos de encaminar a la sociedad a una era digital.