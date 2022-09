El Gobierno le notificó al embajador de Israel que sus credenciales de presentación no serían vistas, pese a que el diplomático se encontraba en el edificio estatal, a la espera del cumplimiento del protocolo. Un impasse que fue dado por superado por el Presidente Gabriel Boric, pero que no ha sido lo único en una criticada agenda de política exterior de la actual administración.

A lo ocurrido con el representante de Israel se suma también la incertidumbre por la postura del Gobierno en cuanto al TPP11 y el acuerdo comercial con la Unión Europea. Sobre todo eso conversó la mañana de este lunes con ADN Hoy el excanciller Mariano Fernández.

Sobre los hechos (todos los de materia de política exterior), el demócrata cristiano señaló: “Creo que hay una situación confusa. Lo lamento, porque tenemos una ministra muy competente, pero el entorno que está trabajando, sectores de la Cancillería y del palacio presidencial, han introducido una gran confusión. Si a los hechos principales le agregamos la reticencia en avanzar en un tratado importante como es el TPP11, el Tratado Integral de Comercio para el Asia Pacífico, y si dilatamos el nuevo acuerdo ya negociado con la Unión Europea, todo eso deteriora la situación de política exterior, y también que estos tratados, sobre todo estos dos, pero también los bilaterales, han sido el eje del prestigio internacional de Chile en los últimos 30 años”.

Fernández destacó que fue Chile la punta de lanza del comercio libre con China y Japón, y desde allí hacia América Latina. También ocurrió algo similar con la Unión Europea. Así, estos momentos desprestigian a la nación. Por ejemplo, sobre el TPP11 indicó: “La subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales tiene una responsabilidad muy alta en esto que está ocurriendo (…) Ella (la ministra Urrejola) está a punto de tomar algunas medidas que van a ser antipáticas, porque sino seguirá a la deriva”.

“Hay que realizar correcciones para evitar que las confusiones de la política exterior perjudiquen la imagen de Chile que produce efectos en muchas cosas“, añadió.

TPP11

El tratado comercial que uniría a los países de Asia y del Pacífico también se ha tomado el debate público: el Presidente Boric, durante su campaña previa al arribo a La Moneda, lo rechazó; pero ahora tres ministros (Hacienda, Cancillería e Interior) han manifestado su postura a favor de aprobarlo. El subsecretario de Relaciones Internacionales, José Miguel Ahumada, dejó de manifiesto su rechazo también. El exministro Fernández espera “que se apruebe en el Senado”:

“No hay duda que estar en ‘el club’, por usar esas palabras, de los que toman los grandes acuerdos para el comercio libre, para el desarrollo del comercio internacional, para el intercambio general, son unas consideraciones fundamentales para las relaciones que uno tiene. Y aquí hay algo que hace la subsecretaría de Relaciones Exteriores y algunas personas que piensan en contra del TPP11, objetándolo, porque no permitiría la política de desarrollo científico y tecnológico agregado, etcétera. Y hay una cosa que es importante conversarla: estas son decisiones de política interna. Si usted lee los diarios de ayer (domingo), va a ver que se dice que en Chile hay muy poca interacción entre las empresas y las universidades; hay muy poco dinero para la investigación aplicada. Los países de vanguardia como Estados Unidos, Alemania y probablemente China, tienen una interacción fundamental para que se produzca el valor agregado en las materias primas o del conocimiento que se tiene. Esto no es culpa del TPP11 o el tratado de libre comercio con Estados Unidos o la Unión Europea: son decisiones de política interna que hay que mejorarlas”.

La postura de Ahumada en contra de Marcel, Tohá y Urrejola “confirma lo que estoy diciendo: o se toman medidas o esta confusión va a seguir y va a dañar mucho la imagen internacional de Chile, que finalmente dañan la inversión, el comercio, la capacidad política del país de gestionar cosas que nos importan”.

Israel

La espera del embajador de Israel fue “dado por superado” por el Presidente Boric. El excanciller Fernández citó al diplomático para analizar la situación: “El embajador de Israel dijo una frase extremadamente irónica respecto de lo que ocurrió: ‘En los cuatro mil años de historia hemos tenido problemas más complicados que este’. Han minimizado y ridiculizado lo que ocurrió. Ahora, lo que ocurrió es grave para Chile e inédito. He estado preguntando, incluso pregunté a un par de amigos fuera de Chile, si recordaban algún caso en que el embajador, estando en el edificio en el proceso de presentación de credenciales, se le había dicho que se fuera a la casa y que no se le iban a recibir las credenciales. Diplomáticamente, es un caso grave. En las relaciones con Israel, al pedir disculpas y entregarse la fecha nueva para la presentación de credenciales, creo que esto va a disminuir, pero va a quedar como una mancha, como un baldón feo en la política exterior de Chile. Va a quedar en la historia diplomática: el insólito caso en que Chile, con un embajador, da lo mismo el país que sea, en este caso Israel, fue rechazado en su presentación de credenciales estando en el palacio para presentarlas, en circunstancias en que la presentación de credenciales es la culminación de un proceso que significa: primero, aceptar al embajador; segundo, recibir en Chile al enviado; tercero, recibirle las cartas credenciales por el jefe de Estado, porque así queda acreditado formalmente como representante de su país. Es un asunto protocolar, pero no es menor”.