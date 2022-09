Felipe Berríos acusa “estrategia comunicacional” en su contra: “La Fundación para la Confianza se presta para un show mediático”

El suspendido sacerdote jesuita Felipe Berríos, se refirió este sábado a la investigación canónica que lleva la Compañía de Jesús en su contra por “actos de significación sexual” a menores de edad, los cuales fueron catalogados como verosímiles el pasado 25 de agosto.

Pero este 17 de septiembre Berríos rompió el silencio y en conversación con La Tercera, criticó a la Fundación para la Confianza y reiteró su inocencia, afirmando que “nunca me he aprovechado de mi condición de sacerdote (…) tengo derechos y uno de ellos es demostrar que no he cometido los actos de los que se me acusa”.

“Yo prefiero la justicia abierta”

“Ha sido complejo, sobre todo en lo referente a la posibilidad de defenderme, porque en el caso de una acusación canónica, yo prefiero la justicia abierta de todos los chilenos donde poder defenderme. Esa sensación de injusticia, de tener una jurisprudencia distinta a la de todos los chilenos es lo que más duele”, agregó el suspendido sacerdote.

En esa línea, Felipe Berríos se refirió a las denuncias presentadas en su contra y expresó conocer “solo a una de las cuatro denunciantes”, a la que conoció cuando “tendría unos siete años”.

“Ante la abogada investigadora declaré que conocía a su familia, claro. Recuerdo muy bien ese momento, pues fue algo excepcional, ya que mi trabajo pastoral en Infocap no era con adolescentes, sino que con adultos y universitarios”, indicó.

“Pero esa vez la mamá me pidió que conversara con su hija, porque la niña estaba muy angustiada por un problema personal que no voy a revelar. Conversé con ella mientras su mamá y mi secretaria estaban a pasos de donde conversábamos. Fue algo breve, solicitado por su madre, y luego ambas se fueron agradecidas. Y eso fue todo”, continuó el suspendido integrante de la Compañía de Jesús.

Un plan comunicacional en su contra

En esa línea, Felipe Berríos apuntó que todas estas denuncias se enmarcan en un plan comunicacional contra él. “Más allá de lo publicado en uno u otro medio, lo indesmentible es que acá se montó una estrategia comunicacional (…) la propia abogada investigadora contratada por la Compañía de Jesús salió a desmentir varias de esas publicaciones”, dijo.

De esa forma, el jesuita indicó: “Acá hay un modus operandi muy claro de la Fundación para la Confianza, que se presta para un show mediático a través de su abogado, el señor (Juan Pablo) Hermosilla”.

“Antes de que se conociera el resultado preliminar de la investigación previa e incluso antes de que haya una resolución del Vaticano -camino que ellos eligieron para denunciar-, la fundación filtra información a la prensa y protagoniza reportajes incluso en televisión”, sostuvo.

Asimismo, Felipe Berríos criticó a su congregación, Compañía de Jesús, manifestando que “lo que más me afecta es el trato desigual, trato desigual que también se refleja en que la Iglesia tenga una justicia paralela a la justicia de todos los chilenos, que prescinde de la justicia ordinaria”.

“Un mundo inquisidor”

Es más, aquello fue definido por el suspendido sacerdote como “un mundo inquisidor, secreto y en el que no puedo defenderme”, esto, en referencia a un comunicado de la Compañía de Jesús sobre su caso, en donde “no se habla ni de ‘víctimas’ ni de ‘compensaciones’, como si en otros casos”.

“Nadie se ha molestado en reparar en eso ni ninguna autoridad jesuita lo ha destacado, porque acá todo es silencio, secreto, tomar distancia. ¿Con qué se queda la gente? Con la parte del comunicado en la que se habla de ‘verosimilitud’ de los hechos, de ‘actos de significación sexual’ y de las ‘siete’ denunciantes. Con esas tres afirmaciones sepultaron cualquier presunción de inocencia, lo que no es aceptable”, manifestó

“Los jesuitas, como toda la Iglesia, se sienten con ‘tejado de vidrio’ por los delitos cometidos por sacerdotes y religiosos y sus ocultamientos, que hacen que hoy actúen aterrados de que se les acuse de encubridores. Las injusticias no se enfrentan doliéndose de ellas, sino que desenmascarándolas, aunque esto tome tiempo”, cerró Felipe Berríos.