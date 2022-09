Este jueves Ciudadano ADN conversó con Lucas Navarrete, estudiante de Periodismo e Historia de la Universidad Católica, que sufrió el robo de sus pertenencias a la salida de la sede central de la casa de estudios, ubicada en el centro de Santiago.

En detalle, el joven sufrió la sustracción de su mochila con todas sus pertenencias, incluido su computador, a eso de las 15:00 horas del pasado miércoles, mientras esperaba que la estación Universidad Católica del Metro de Santiago estuviera operativa debido a manifestaciones en el lugar.

¿Qué pasó?

“El metro estaba cerrado porque había una protesta y algunos desmanes y con una amiga tuvimos que esperar porque íbamos hacia San Joaquín, porque teníamos una prueba”, relató el estudiante afectado.

“Hay un local muy pequeño, donde los estudiantes de Derecho y Periodismo siempre comemos. Ahí nos sentamos, como para pedir un vaso de agua y justo pasa un retén de Carabineros, pasó una marcha y veo que se acerca una persona y me dio mala espina, pero no mucho más que eso”, continuó el universitario.

En esa línea, Lucas Navarrete afirmó: “Esta persona como que se tropezó y yo estaba sentado y me pegó un empujón y fue una cosa muy confusa. Como tres minutos después, cuando logro recomponerme un poco, ya mi mochila no estaba”.

“Tenía el computador que tengo hace más de tres años, soy una persona tecnológica, pero no tanto, entonces no tenía todo respaldado, de partida no tenía respaldado dos ensayos y el avance de un seminario que tengo que entregar y bueno, cosas pasadas”, agregó.

“Tengo que estar agradecido”

“Por suerte no fue algo violento, porque yo no me di cuenta. Por esa parte, tengo que estar agradecido porque no fue un asalto propiamente tal, en el sentido más violento”, complementó.

“En el local lo primero que pregunté si tenían cámaras y me dijeron que había una que parece que no funcionaba bien y había otras cámaras, pero claro, estoy en el epicentro de la violencia que se vive en Santiago practicante todos los días”, precisó.

Luego y tras notar que aún tenía su celular, su carnet y una tarjeta, Lucas Navarrete volvió a ingresar la Universidad Católica para pedir ayuda y bloquear su computador, cosa que no surtió efecto.

Una vista a la PDI

“Fui a PDI, a las 17:00 en Providencia y ahí ellos me ayudaron y todo, deje constancia, pero me dijeron que quizás en el tiempo que deje pasar alcanzaron a desbloquear el computador y por eso no parece la ubicación”, detalló el estudiante.

“Dentro de todo yo estoy bien y creo que hay robos mil veces peores, pero la reflexión general mía, es que en el centro, desde Baquedano para abajo, desde el 18 de octubre, pero sobre todo estas últimas dos semanas después del Plebiscito, ha vuelto un nivel de violencia insoportable para lo que estamos ahí”, expresó.

En ese sentido, el universitario reflexionó: “No me gustaría hablar que esto es culpa del Gobierno, porque sí, el Gobierno es responsable, pero también hay una situación que viene hace un tiempo y no hay un acuerdo para parar estos niveles de violencia”.

“No es justo que todos los ciudadanos tengamos que estar sometidos a un grupo violento y vivir con miedo y sin certezas. Si el metro hubiese estado abierto por almete nada de esto no me hubiera pasado”, cerró Lucas Navarrete.