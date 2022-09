Formalizan por abuso sexual a juez del caso Caval

Este viernes se formalizó la investigación en contra de Luis Barría, quien se hizo conocido por ser el juez en el bullado caso Caval, que investigo al hijo de la expresidenta Michelle Bachelet por tráfico de influencias.

De acuerdo a lo relatado por el Ministerio Público en la audiencia, Barría habría cometido los actos en 2018, al interior de dependencias del tribunal, en contra de una funcionaria del Poder Judicial.

Barría fue denunciado en el 2020 por funcionarias del Poder Judicial, quienes aseguran haber sido acosadas por él en reiteradas oportunidades, con actos que iban desde encerronas, tocamientos, caricias indebidas, comentarios inapropiados y hostigamiento.

Sin medidas cautelares

Luego de su formalización, Barría fue puesto en libertad sin medidas cautelares. El Ministerio Público dispuso de 120 días para investigar el caso.

“No se pueden pedir medidas cautelares mientras no se haya gestionado la querella de capítulos, y la querella de capítulos no se puede gestionar sino después de la formalización, lo que acabamos de realizar; por lo tanto, jurídicamente no procede, en términos objetivos, el Ministerio Público lo tiene claro, y por eso no ha solicitado medidas cautelares el día de hoy”, explicó la fiscal Carmen Gloria Agurto.

A la fecha, suman más de una docena de denuncias, pero solo han sido aceptadas cuatro. La formalización de este viernes fue solo por la denuncia de una de las víctimas.