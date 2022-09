¿Cuál es el pronóstico del tiempo para las Fiestas Patrias 2022?

Planificar actividades para el fin de semana de Fiestas Patrias requiere conocer primero novedades sobre el pronóstico del tiempo. Esto, especialmente si queremos hacer algo al aire libre.

En esta oportunidad, hay actividades en la Región Metropolitana que podrían verse amenazadas por un sistema frontal que se aproxima y que podría causar precipitaciones en los próximos días.

Pronóstico del tiempo y Fiestas Patrias

Según The Weather Channel, para el fin de semana de Fiestas Patrias, el pronóstico del tiempo indica temperaturas entre 5 y 17 grados en Santiago.

Además, el cielo estaría mayormente despejado, con un poco de nubosidad, panorama que se repetiría el 19 de septiembre. Sin embargo, el 16 y 17 de septiembre podrían presentar cielos completamente nublado.

Por otro lado, Jaime Leyton, meteorólogo de Meganoticias, también ofreció detalles del pronóstico del tiempo, de la mano de las venideras Fiestas Patrias.

Primero dijo: “El día 14, 15, viene otro evento un poquito más débil (al de este miércoles 7 y jueves 8 de septiembre)“.

En ese contexto, indicó: “Nos va a dejar un ambiente algo inestable el 16 y 17, por eso no he querido precisar más”.

También, dijo: “Yo creo que los fonderos no deberían preocuparse tanto, pero no va a ser un día caluroso. No va a ser como el día de ayer (6 de septiembre) y antes de ayer (5 de septiembre)”.

Por todo esto, pronosticó para el 18 de septiembre una temperatura máxima de 17 grados. “17 grados no es malo”, advirtió, agregando que “como va a estar un poquito inestable, vamos a tener un excelente panorama para volar volantines”.